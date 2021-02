Su digitale e green l'Ue accelera: sul piatto 10 mld per 10 nuovi partenariati

Transizione green e digitale: la strategia Ue in chiave post pandemica

Accelerare e rendere più concreta la transizione verde e digitale in tutti i paesi dell’Unione europea è uno dei principali obiettivi della presidenza Ursula von der Leyen. E per farlo ricorre ai partenariati europei. Giunge da Bruxelles la notizia che l'Ue ha istituito 10 partenariati con gli stati membri e/o l'industria del valore di circa 10 miliardi di euro.

L’Europa erogherà circa 10 mld di euro di finanziamenti e i partner metteranno a disposizione almeno un importo equivalente in investimenti. In base alle previsioni tali contributi spingeranno a ulteriori investimenti a sostegno delle transizioni, creando effetti positivi a lungo termine sull’occupazione, sull’ambiente e sulla società.

I partenariati Ue istituzionalizzati punteranno a potenziare la preparazione e la risposta dell’Unione Europea alle malattie infettive, sviluppare aeromobili efficienti a basse emissioni di carbonio per un’aviazione pulita, supportare l’uso di materie prime biologiche rinnovabili per la produzione di energia, assicurare la leadership europea nelle tecnologie e nelle infrastrutture digitali e incrementare la competitività del trasporto ferroviario. Focus in particolare su 5G e chip di nuova generazione.