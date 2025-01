Diletta Leotta torna con Mamma Dilettante 4, trailer

Diletta Leotta torna con la quarta stagione di Mamma Dilettante. "C’era una volta… Mamma Dilettante… e sembra una fiaba: da quando si diventa genitori il tempo passa alla velocità della luce… e siamo già alla quarta stagione! Risate, romanticismo, emozioni e una grande operazione-verità con se stessi: anche questa edizione regala tantissime storie da ascoltare con cui confrontarsi e immedesimarsi. Arriva il 23 gennaio la quarta stagione di “Mamma Dilettante”, tutta da ascoltare!"

Diletta Leotta rilancia: Mamma Dilettante 4, podcast con super ospiti. Bonucci, Seredova e poi... I nomi

“C’era una volta Mamma Dilettante…ma c’è ancora!”. Nell’incipit del trailer che anticipa la quarta stagione del suo podcast, Diletta Leotta, speaker di Radio 105 e conduttrice di DAZN, si rivolge teneramente alla figlia Aria come se le stesse raccontando una fiaba, rivelando le lezioni più importanti che ha imparato da neo mamma nelle prime tre stagioni del suo podcast di successo, che vanta oltre 200 milioni di utenti tra views e download su YouTube, social e piattaforme di streaming.

Ormai sulla soglia del professionismo in materia di genitorialità, Diletta Leotta torna al timone della sua creatura con Mamma Dilettante 4, al via con 10 nuovi episodi - oltre a una puntata speciale dedicata alla sicurezza degli adolescenti sui social - dal 23 gennaio, disponibili ogni giovedì. Mattia Stanga e la mamma Elisa Mereghetti; Leonardo Bonucci e Martina Maccari; Paola Turani; Fabio Caressa e la figlia Matilde; Alena Seredova; Giorgia Palmas e Filippo Magnini; Giulia Lamarca e Andrea Decarlini; Carolina Benvenga; Bianca Atzei e Stefano Corti; Paola Perego; Nicola Ventola e il figlio Kelian sono i protagonisti di questa nuova edizione.

Tra le novità, la presenza di coppie mamma/figlio o papà/figlio o figlia, che si confessano a cuore aperto rivelando spigolature del loro rapporto mai rivelate prima. Ad animare il confronto il nuovo gioco “Ruota Dilettante”, una speciale ruota della fortuna che pone sul piatto della conversazione gli argomenti più disparati tra segreti inconfessabili e argomenti tabù.

E così Mattia Stanga confessa alla mamma Elisa Mereghetti che ha fatto cadere accidentalmente la sua fede nel water, mentre Paola Turani ammette di custodire gelosamente un album di foto e video che ritrae il figlio mentre cade nei modi più disparati. Fabio Caressa rivela di essersi affidato a uno psicologo per poter gestire e risolvere i problemi adolescenziali delle figlie, Leonardo Bonucci, invece, leone indomabile quando calcava i campi di calcio, mostra il suo lato da vero tenerone quando si parla dei suoi figli, non lesinando gesti di affetto e lacrime di commozione per qualsiasi loro conquista.

Al giro di boa, il 27 febbraio, c’è la puntata speciale con ospiti Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in collaborazione con Meta, e con la presenza in studio di Alessio Cimmino, Responsabile Comunicazione Meta. Al centro del dibattito i temi dell’educazione digitale e dell’uso responsabile dei social, argomenti particolarmente cari a Giorgia Palmas, mamma di una figlia adolescente di 16 anni e di una di soli 4 anni.

Il podcast-vodcast “Mamma Dilettante 4” è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale di Diletta Leotta dal 23 gennaio, ogni giovedì.