Discovery Italia 3° editore per share: tante novità nel palinsesto 2021

Discovery Italia presenta la nuova stagione confermandosi ancora una volta terzo editore nazionale per share e forte del successo di discovery+, il solo e unico servizio OTT dedicato al real life entertainment e ai contenuti non-fiction, con una programmazione sempre più ricca e sorprendente e una distribuzione sempre più ampia e multipiattaforma.

A soli 6 mesi dal lancio, infatti, discovery+ ha già conquistato un ruolo di primo piano nel mercato dei servizi ott, triplicando le ore viste e coinvolgendo un pubblico nuovo grazie a una base abbonati composta per l’80% da under 45 anni e per la maggior parte femminile e a un’offerta che ogni mese si arricchisce di circa 15 nuovi titoli. Dati rafforzati da una fidelizzazione sempre crescente degli utenti come dimostra il fenomeno “Love Island Italia”, programma più visto in assoluto sulla piattaforma che ha quasi raddoppiato il consumo della media delle settimane precedenti e generato milioni di visite e impression su tutte le piattaforme dove è presente.