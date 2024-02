Disney accordo per gli asset indiani con il miliardario Mukesh Ambani

Disney e Mukesh Ambani verso l'accordo. Nelle scorse settimane era girate alcune indiscrezioni, e ora Bloomberg parla di fumata bianca tra la entertainment company guidata da Bob Iger e la divisione media di Reliance Industries, che fa capo al miliardario indiano.

Ai soci indiani dovrebbe andare il 61%, a Disney il 33%, con il restante 6% alla Bodhi Tree System, controllata da James Murdoch e Uday Shankar. Se non ci saranno intoppi e l’operazione andasse in porto come ormai tutto fa pensare, si arriverà alla creazione di uno tra i gruppi media più grandi del paese, da 3 miliardi di fatturato, con 100 canali tv e due servizi streaming (Disney+ Hotstar e JioCinema). Un colosso che varrebbe il 40% del mercato.