Disney+ aggancia Netflix, Dazn maglia nera: pay tv, classifica Altroconsumo

Disney+ aggancia Netflix, Dazn bocciata: pay tv, la classifica di Altroconsumo

Da Netflix a Dinsey+, passando per Now, Amazon Prime Video Dazn e via dicendo... la domanda è: gli abbonati sono o non sono soddisfatti servizio che viene erogato dalle pay tv? Anche nel 2024 arriva l'indagine annuale di Altroconsumo su questo tema. Ai 23mila soci è stato chiesto di valutare il proprio operatore, con l’obiettivo di stilare una classifica di soddisfazione dei servizi Pay Tv presenti sul mercato.

Disney+ e Netflix in cima alla classifica delle pay tv di Altronconsumo

L'indagine Altroconsumo mette in luce come le novità più recenti si stiano facendo largo nel mercato e scalino le classifiche di gradimento: e così Disney+, raggiunge Netflix come piattaforma streaming più amata. Si tratta degli unici servizi che raggiungono un livello di soddisfazione ottimo che corrisponde ad un punteggio pari o superiore a 75/100, ottenendo così il titolo di Provider Consigliato. "Il costo delle offerte di ogni operatore influisce sul grado di soddisfazione degli abbonati, e forse spiega il leggero calo rispetto allo scorso anno del punteggio di Netflix, che di recente ha ritoccato verso l’alto le proprie tariffe", spiega Altroconsumo.

Now sul podio davanti a Prime Video e Sky nella classifica pay tv di Altroconsumo

Sul podio ci sale Now, che vince la volata con Apple Tv+, Amazon Prime Video e Sky. In top-10 poi Eurosport, Paramount+, Discovery+ e al duo Chili Tv-Infinity+ appiate a pari punti.

Dazn in fondo alla classifica di Altronconsumo delle pay tv

Dazn - spiega Altroncumo - ha ottenuto la peggiore valutazione in termini di soddisfazione globale, con un punteggio di 49/100. Su questo dato pesa sicuramente la scarsa soddisfazione degli abbonati per l’assistenza clienti in caso di problemi tecnici.





NOTA METODOLOGICA

Altroconsumo ha chiesto a 23.738 soci di esprimere il proprio grado di soddisfazione sui servizi offerti dagli operatori di pay tv. Le risposte hanno permesso di stilare una classifica di soddisfazione.