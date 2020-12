Disney Plus: incredibili novità dal mondo Star Wars, Marvel e Pixar

Su Disney Plus sono in programma una nuova serie dedicata a Obi-Wan Kenoby con Hayden Christensen nei panni di Darth Vader e altri 50 nuovi contenuti Star Wars, Marvel e Pixar

Le ultime ore sono state intensissime per i fan della Disney. La casa di Topolino ha annunciato un numero sconcertante di novità riguardanti Disney+, la sua piattaforma di streaming per film, serie TV e documentari. Il servizio a breve si arricchirà di nuovi contenuti e si tratta di prodotti attesissimi. In programma ci sono 10 serie TV Marvel, 10 serie TV Star Wars,15 serie TV Pixar, Disney Animation e live-action. Il pacchetto comprende anche 15 film sempre in live action legati a Animation e Pixar. Disney Plys ha un costo di 6,99 euro al mese o 69,99 euro l'anno.

Disney Plus: le novità per Star Wars, Marvel e Pixar

Tra i contenuti più attesi che vedremo nei prossimi mesi su Disney+ abbiamo:

Star Wars: Rangers of the New Republic - Gina Carano vestirà ancora i panni di Cara Dune. L'ambientazione è la stessa di The Mandalorian

Star Wars: Ahsoka - con Rosario Dawson nei panni del jedi ed ex allievo di Anakin Skywalker

Star Wars: Andor - con Diego Luna nei panni di Cassian Andor. Sarà una serie prequel di Rogue One

OBi-Wan Kenobi - Ewan McGregor e Hayden Christensen torneranno a vestire rispettivamente i panni di Obi-Wan e Darth Vader

Star Wars: Lando - Donald Glover nei panni di Lando Carlissian

Willow - serie originale ispirata al film fantasy del 1988 diretto da Ron Howard con Warwick Davis probabilmente nei panni del protagonista

Loki - serie originale sul fratello di Thor con Tom Hiddleston nei panni del dio norreno dell'inganno

Marvel Armor Wars - con Don Cheadle nei panni di James Rhodes aka War Machine

Live action di Pinocchio, Peter Pan & Wendy

In arrivo anche Star, ovvero la versione europea di Hulu con contenuti pensati per un pubblico più adulto