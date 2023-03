Dom Perignon lancia la nuova campagna. On air lo spot con Lady Gaga

Dom Perignon, on air lo spot con Lady Gaga

LVMH ha affidato a tre talenti contemporanei la realizzazione della nuova campagna pubblicitaria per lo champagne Dom Pérignon, protagonista ancora una volta Lady Gaga. Woodkid, alias di Yoann Lemoi, firma la regia del video, Sidi Larbi Cherkaoui la coreografia e Mario Sorrenti le fotografie in bianco e nero per la stampa.

Guarda lo spot

Come scrive Brandnews, il video da 90″ inizia tra i filari della Champagne, alternando immagini di Lady Gaga al pianoforte, con il sottofondo del metronomo, e bianco e nero e colore, per presentare l’ultima etichetta dello champagne tra le sale dell’Abbazia di Saint-Pierre d’Hautvillers sottolineando il valore del tempo nella creazione, che si tratti di musica o di vino.