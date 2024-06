L'editore Antonio Angelucci manda a quel paese i giornalisti: è bufera

Angelucci contro i giornalisti

“Vattene a fanculo”, “Sono venuto a sentire, che problema c’è?”. Così Antonio Angelucci, deputato della Lega, editore di Libero, Il Tempo, Il Giornale e imprenditore della sanità privatà, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti che gli chiedevano come mai fosse al comizio di Giorgia Meloni e se intendesse acquistare l’Agenzia Giornalistica Italia, seconda agenzia di stampa del Paese e del perchè avesse collezionato il record di assenze in Parlamento. Angelucci è stato intercettato dai cronisti mentre ascoltava il comizio di Giorgia Meloni a Roma.

Fnsi-Asr: solidarieta' a cronisti per insulti Angelucci

"La Fnsi e l'Associazione Stampa Romana esprimono solidarieta' ai colleghi che, esercitando il loro diritto di cronaca, hanno provato a domandare, tra le altre cose, all'onorevole Antonio Angelucci se intenda ancora acquistare l'agenzia di stampa AGI. La reazione minacciosa che hanno ottenuto racconta bene perche' da oltre quattro mesi la redazione dell'AGI si batta a tutela del rispetto del pluralismo e dell'indipendenza dell'informazione". In una nota Fnsi e Asr, sottolineano che "non si era ancora visto un editore, per di piu' parlamentare della Repubblica, rivolgersi cosi' ai giornalisti".