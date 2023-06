Domenica In chiude col botto: ospiti e anticipazioni 11 giugno

Domenica In, chi ci sarà nell'ultima puntata dell'11 giugno 2023: ospiti e anticipazioni

Domenica In chiude col botto. Tutto è pronto per l'ultima puntata dell'11 giugno del salotto della "zia Mara" in onda su Rai 1 dalle 14 alle 17. Grandi ospiti sono infatti in arrivo a Viale Mazzini: la conduttrice accoglierà volti importanti del panorama televisivo italiano. Come anticipa il sito Tvblog si parte da due "pezzi" storici: Albano Carrisi e Orietta Berti. Il cantautore delizierà gli spettatori in studio ed a casa con i suoi brani più evergreen come "Nel sole", "Ci sarà" ed "È la mia vita". Spazioe anche alla figlia Jasmine Carrisi che canterà con Albano "Nessuno".