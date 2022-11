Donna Marketing e Donna Comunicazione 2022, premiazione ai nastri di partenza

Ai nastri di partenza la consegna Premi Donna Marketing e Donna Comunicazione XIX Edizione

Sale spasmodica l'attesa tra le manager in rosa della Mar-Com Community per l'assegnazione delle ambitissime targhe alle 8 migliori Donne Marketing e Donne Comunicazione di Aziende ed Agenzie in Italia per l'anno 2022, che saranno conferite dal Club del Marketing e della Comunicazione in collaborazione con Associazione Logoi, mercoledì30 Novembre, dalle 18.00, presso Sala Conferenze di Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento in via Borgonuovo 23 in Milano.

La donna al centro della vita sociale, politica ed economica. Una donna che diventa protagonista dell'intero universo. Una premiazione delle donne “manager in rosa” che si sono distinte durante l’anno 2022 per talento, creatività e professionalità, sostenibilità e inclusività nel competitivo settore del Mar-Com. Il prestigioso riconoscimento giunto alla 19esima edizione, rappresenta la situazione contemporanea con lo sguardo al futuro.

Il programma dell'evento

Ore 18.00 - Reception desk

- Ore 18.25 – Saluto di benvenuto del Consigliere Comune Milano Marco Bestetti

Ore 18.30 – Conferenza “Il Marketing del futuro”

Ore 19,15 – Assegnazione del Premio “Premio Donna Marketing” - Aziende ( CommunityMC); Premio “Donna Marketing “ – Aziende (ClubMC); Premio “Donna Marketing” Young ( under 30) Aziende; Premio “Donna Comunicazione” Aziende; Premio “Donna Comunicazione” Agenzie; Premio “Donna Event Manager”; Premio “Donna Social Media Manager”

L'evento, oltre alla cerimonia di consegna dei premi, prevede una conferenza dal titolo "Il Marketing del futuro", di estrema attualità ed efficacia, durante la quale si parlerà di Marketing post pandemia e di Comunicazione innovativa a 360°, nelle sue diverse declinazioni (guerrilla, ambient, ambush, stelath, street, green), anticipando future tendenze del competitivo ed evolutivo comparto.

Interverranno i seguenti relatori di alto profilo professionale: Giorgio Santambrogio (Amm del Gruppo Vegè), Lorenzo Marini (Presidente Lorenzo Marini Group), Miky Degni (Presidente Segnidegni), Paolo Duranti (vice pres IAA -International Advertising Association), Marilena Manzoni (comunicazione Unicredit) e Andrea Zucca (pres. L’Ippogrifo Group – Top Communicator of the year).

A moderare l'evento, il presidente del Club del Marketing e della Comunicazione Danilo Arlenghi. Mentre alla presentazione ci sarà Sheila Capriolo, volto televisivo di 7 Gold TV. La manifestazione sarà interamente trasmessa in diretta streaming su www.canaleeuropa.tv, dalle ore 18.00, per consentire la sua visione a chi non potesse presenziare dal vivo.

"Sono estremamente orgoglioso della edizione di quest'anno del Premio, che finalmente ha potuto riprendere il suo naturale svolgimento, sia per l'elevato livello delle premiate e dei relatori, nonchè per gli ospiti speciali che allieteranno la serata, sia per il format rinnovato e naturalmente per i tanti partner e sponsor che affiancano il ClubMC ", afferma Danilo Arlenghi, ideatore del Premio e Presidente Nazionale del Club stesso.