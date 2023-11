Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Roccella

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il ministro della della Famiglia, Eugenia Roccella

Oggi 30 novembre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperanno alla puntata il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi tra cui un ampio approfondimento dedicato al tema del femminicidio e al concetto di maschilismo. Focus, inoltre, sulle polemiche seguite alle recenti manifestazioni di piazza e agli atti di violenza contro la sede del movimento Pro Vita e Famiglia avvenuto lo scorso 25 novembre.

Spazio, infine, a un’analisi sull’immigrazione e a una pagina sulla sicurezza nelle città italiane. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Elisabetta Gardini, Simona Malpezzi, Susanna Ceccardi, Diana De Marchi, Matteo Perego, Giuliano Granato.