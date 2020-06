Dyson apre le porte del suo nuovo Dyson Demo Store a Milano

Con l’apertura del nuovo Dyson Demo Store di Gae Aulenti arrivano a sei gli store Dyson in Italia: veri e propri templi della tecnologia e della user experience, con esperti a disposizione dei consumatori per raccontare le soluzioni Dyson e offrire un approccio consulenziale a 360° – hanno il consiglio giusto che si tratti di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti indoor o di suggerimenti per eliminare sporco e residui dalle superfici, anche le più nascoste, o di ottenere il proprio styling preferito a casa, in totale autonomia, e nel rispetto della natura del proprio capello.

Primo nel suo genere in Italia, il Dyson Demo Store di Gae Aulenti rappresenta uno spazio di vendita ma è soprattutto un luogo di esperienza: oltre 180 metri dedicati alle tecnologie Dyson, con innovative ed ingaggianti demo di prodotto – come il “dispenser” dello sporco, che consente di scegliere la sostanza con cui sporcare la superficie di prova e testare la potenza e l’efficacia degli aspirapolvere senza filo o, ancora, la “comparativa” con cui vedere in azione le lamine flessibili della nuova piastra Dyson Corrale™ che si adattano per abbracciare la ciocca, applicando a ogni passaggio calore e tensione in modo uniforme, per garantire uno styling avanzato con la metà dei danni.

La verà novità è rappresentata dal Beauty Lab, un vero e proprio salone di bellezza: uno spazio riservato che si sviluppa nella parte posteriore del negozio e dotato di due postazioni per lo styling. Al suo interno è possibile incontrare Hair Stylist Dyson che, sulla base delle caratteristiche del capello e delle necessità del cliente, forniscono una consulenza personalizzata e un servizio di styling, realizzato grazie alle tecnologie Personal Care di Dyson. Al centro vi è dunque la cura del capello: dalla consulenza al trattamento, dai suggerimenti per mantenerne la naturale bellezza ai consigli per scegliere i prodotti e gli accessori da utilizzare per realizzare lo styling da soli, a casa.

Il Dyson Demo Store di Gae Aulenti apre le sue porte a un mese dalla riapertura dei suoi negozi in Italia e due anni dopo l’inaugurazione del primo negozio Dyson nel nostro Paese: era il mese di marzo 2018 quando veniva inaugurato il primo store presso City Life Shopping District di Milano. Nel 2019, in soli 3 mesi, sono

stati 4 i Demo Store che si sono aggiunti alla lista, situati in diverse regioni italiane, sempre con l’obiettivo di offrire al consumatore un’esperienza unica di prodotto e tecnologia: Piemonte (presso Shopville Le Gru di Grugliasco – Torino); Lazio (presso il centro commerciale Porta di Roma – Roma); Campania (presso il centro commerciale Campania di Marcianise – Caserta); Veneto (presso il centro commerciale Nave de Vero – Marghera, Venezia).

Come affermato da James Dyson, lo sviluppo di nuove tecnologie nate con l’obiettivo di risolvere problemi ignorati richiede spesso di essere spiegate. I Dyson Demo Store consentono quindi di raccontare ai clienti cosa si intende per qualità dell’aria o per salute dei capelli, per dimostrare come i prodotti Dyson siano progettati per risolvere con la tecnologia le problematiche di ogni giorno e supportare il benessere di quanti li utilizzano.

Un ponte tra online e offline: la figura del Dyson Expert

La diffusione dei Dyson Demo Store vede la nascita e la diffusione di una nuova professione, quella del Dyson Expert: esperto di tecnologia ma, soprattutto, abile nel comprendere le esigenze del consumatore per offrirgli la soluzione più adatta e mostrargliene i benefici.

Una figura cruciale per fornire un servizio al cliente e per assisterlo in ogni fase del suo consumer journey: fondamentale in fase di acquisto per guidare la scelta del prodotto più giusto rispetto alle frustrazioni e alle esigenze da risolvere, il suo ruolo è ascoltare e comprendere quale la soluzione più adatta, fornendo supporto anche in fase di post-vendita con suggerimenti su come ottenere il massimo delle performance dal proprio prodotto, come farne la manutenzione nel tempo, in che modo utilizzarlo per raggiungere i risultati desiderati.

In tempi di lockdown e di negozi chiusi, poi, l’Expert si è trasformato in un assistente virtuale, pronto a intercettare le esigenze dei clienti e supportarli: oltre alla classica chat, sul sito dyson.it è attivo dal mese di aprile un servizio di video-chat, con esperti a disposizione per fornire tutto il supporto necessario a consumatori attuali e potenziali. Il servizio, primo a essere implementato in Italia tra i mercati europei, si è rapidamente rivelato un successo, tanto da essere attivato anche dai retailer partner di Dyson, dimostrando l’importanza di un servizio di assistenza che accompagni il cliente nel suo customer journey.

Parola alla bellezza

Se la tecnologia è la protagonista indiscussa di ciascun Dyson Demo Store nel mondo – da Milano a New York, da Parigi a Tokyo, concept e layout sono i medesimi – al centro dello store di Gae Aulenti vi è la bellezza. Uno spazio è dedicato alla salute del capello e all’experience di prodotto: styling station attrezzate consentono di provare autonomamente o con l’aiuto di un Expert o un Hair Stylist Dyson le caratteristiche dell’asciugacapelli Dyson Supersonic™, dello styler Dyson Airwrap™ e della piastra Dyson Corrale™, lanciata a livello internazionale lo scorso marzo.

A ciascuna delle tecnologie beauty, poi, sono dedicati degli spazi ad hoc per spiegarne le caratteristiche e consentire al consumatore di orientarsi al meglio rispetto alla propria tipologia di capello e allo styling che desidera ottenere. Può capitare quindi di “giocare” e interagire con lo styler Dyson Aiwrap™, che consente di realizzare innumerevoli styling diversi: grazie a uno schermo integrato sulla plinth, è possibile rispondere a una serie di domande sul proprio capello – se è riccio o liscio, qual è la sua texture, qual è lo styling desiderato – per scoprire qual è l’accessorio più adatto in base allo styling desiderato. A breve sarà possibile anche costruire il proprio Dyson Airwrap™ su misura, selezionando gli accessori più adatti alle proprie necessità e scegliendo tra i coni da 40 e 30mm, la spazzola lisciante delicata o forte o quella volumizzante rotonda, i coni lunghi progettati chiome extra-lunghe o le spazzole più strette, pensate per mettere in piega ciuffi e capelli più corti.

Personalizzazione e centralità del cliente

Va nella direzione della cura e della soddisfazione delle esigenze del cliente la creazione di servizi dedicati agli owner Dyson: tra questi, la possibilità di prenotare il proprio appuntamento presso il Beauty Lab su dyson.it nella pagina dedicata allo store e la personalizzazione delle custodie rigide dei prodotti Personal Care. Al momento dell’acquisto è possibile personalizzare la box con l’incisione delle iniziali, scegliendo le diverse opzioni di colore disponibili sia per la custodia sia per l’incisione. Il servizio è ideale anche come gifting, per rendere i propri regali ancor più speciali. Oltre alla personalizzazione, è in programma la creazione di un calendario di workshop e attività a tema che, nel rispetto delle norme di sicurezza, animerà lo store nel corso dei mesi per coinvolgere ed educare i consumatori su tematiche differenti, dal benessere alla cura della casa, dalla qualità dell’aria alla salute dei capelli.

Le tecnologie presenti all’interno del Dyson Demo Store

Piastra Dyson Corrale™: lanciata nel mese di marzo 2020, è l’ultima tecnologia beauty di Dyson e presenta 4 principali feature tecnologiche:

1) Lamine flessibili brevettate : in lega di rame e manganese, composte da 15 faccette l’una, consentono alla lamina di flettersi e adattarsi per abbracciare i capelli, fornendo anche la tensione necessaria per lo styling. Il design brevettato delle lamine è concepito per ottenere gli stessi risultati di styling con minor calore, con il 50% di danni in meno

2) Sistema di riscaldamento : consente di distribuire in modo uniforme il calore necessario per lo styling. Questo sistema si muove insieme alle lamine per non perdere il contatto con esse e per favorire l’erogazione di calore attraverso le lamine

3) Controllo intelligente del calore : il sistema con sensore integrato regola la temperatura delle lamine 100 volte al secondo. Questo garantisce che le lamine non superino mai la temperatura selezionata

4) Versatilità senza filo grazie alla batteria agli ioni di litio a 4 celle : sviluppata a partire dalle conoscenze maturate con gli aspirapolvere cord-free, la batteria offre uno styling avanzato, con la versatilità di un prodotto senza filo. Permette di raggiungere fino a 30 minuti di autonomia in modalità cord-free, o, se si ha bisogno di più tempo per lo styling, consente di collegare il filo magnetico a 360° per utilizzarla in modalità di ricarica ibrida.

Asciugacapelli Dyson Supersonic™: grazie alla tecnologia brevettata Air Multiplier™, triplica il volume dell’aria aspirata nel motore e produce un getto ad alta pressione ed elevata velocità, per una piega accurata e sotto controllo. Pensato per garantire un perfetto bilanciamento in termini di manovrabilità, è più silenzioso degli altri ed è in grado di controllare in modo intelligente la temperatura dell’aria per proteggere i capelli dai gravi danni causati dal calore.

Progettato per diversi tipi di capelli, l’asciugacapelli conta su diversi accessori magnetici: il diffusore , che simula l’asciugatura naturale per aiutare a ridurre l’effetto crespo e migliorare la definizione di ricci e onde; il beccuccio lisciante , che asciuga i capelli con un flusso d’aria uniforme e controllato, aiutando a ottenere un effetto liscio morbido e naturale; il beccuccio concentratore , che con il suo design largo e sottile crea un flusso d’aria ad alta velocità, ideale per mettere in piega una sezione alla volta senza interferire il resto dei capelli. Per rispondere alle esigenze di styling di tutti sono stati progettati anche: l’accessorio Gentle Air , per una messa in piega rapida ma delicata, è pensato per capelli sottili o cuoio capelluto sensibile; il Pettine districante , concepito per capelli ricci e afro, aiuta a dare forma, lisciare i capelli e creare volume.

Styler Dyson Airwrap™: utilizza un getto d’aria per realizzare – a casa – ricci voluminosi, onde naturali e una piega liscia. Utilizzando la pressione del motore digitale Dyson V9, lo styler sfrutta un effetto aerodinamico chiamato “effetto Coanda” che consente di mettere in piega i capelli grazie alla combinazione di aria e calore. Quando il motore gira, un’area di alta pressione si forma nella parte alta del cono, creando così un getto d’aria ad alta velocità che si diffonde lungo le sei fessure del cono. In questo modo i capelli si avvolgono automaticamente intorno al cono, mettendosi in piega. Anche lo styler Dyson Airwrap™ ha un controllo intelligente del calore, grazie a un termistore che controlla la temperatura fino a 40 volte al secondo.

A differenza di altri strumenti per lo styling, può essere utilizzato sui capelli bagnati e si presenta con accessori specifici, progettati per diversi tipi di capello e per realizzare styling differenti: Asciugacapelli pre-styling per preparare i capelli per lo styling asciugandoli fino a raggiungere il livello ideale di umidità; Spazzola lisciante delicata o forte , progettata per realizzare uno styling liscio, donando volume ai capelli più delicati e sottili o disciplinando i capelli spessi e togliendo l’effetto crespo; Coni Airwrap™ da 40mm o da 30mm , per realizzare ricci e onde più o meno definite, in base al gusto; i coni sono disponibili sia nel formato standard o nella versione “long” per capelli più lunghi; Spazzola volumizzante rotonda , per donare forma e volume, ideale per creare tensione e dare forma ai capelli più sottili e delicati.

Aspirapolvere senza filo Dyson V11™ Absolute Extra: il più potente aspirapolvere Dyson, con il 20% di potenza di aspirazione in più rispetto al modello precedente. Tre microprocessori integrati nella scheda dell’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Extra™ ne monitorano le prestazioni fino a 8.000 volte al secondo. I microprocessori che costituiscono il Dynamic Load Sensor si trovano alloggiati uno nella spazzola High Torque, uno nel motore digitale Dyson Hyperdymium e uno dentro la batteria. Grazie a questi progressi, l’apparecchio è in grado di adattare automaticamente la potenza di aspirazione al tipo di pavimento, oltre a visualizzare l’autonomia residua. Il motore digitale che alimenta l’aspirapolvere è un Dyson Hyperdymium, che raggiunge i 125.000 giri/minuto. Il sistema di filtraggio totalmente sigillato di questo aspirapolvere cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron emettendo aria più pulita. I 14 cicloni generano una forza superiore a 79.000 g, che convoglia nel contenitore anche le particelle microscopiche, come pollini, batteri e acari della polvere.

L’ultima innovazione Dyson è poi intelligente, con uno schermo LCD che mostra informazioni in tempo reale. L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 ExtraTM – solo in selezionati modelli - è ora dotato di due batterie “click-in” che ne prolungano l’autonomia di aspirazione costante fino a 120 minuti totali, senza perdita di potenza.

Nuova gamma Dyson Pure Cryptomic: grazie alla nuova tecnologia Dyson Cryptomic™, il purificatore ventilatore e il purificatore termoventilatore distruggono la formaldeide a livello molecolare, trasformando questo gas potenzialmente nocivo in piccole quantità di acqua e anidride carbonica. La formaldeide è 500 volte più piccola rispetto al particolato PM 0,1 ed è particolarmente difficile da catturare. Dopo aver testato più di 20 diversi catalizzatori, il team di chimici Dyson ha identificato il criptomelano: il rivestimento catalitico presenta miliardi di tunnel delle dimensioni di un atomo, ideali per forma e grandezza per intrappolare e distruggere la formaldeide, scomponendola in piccole quantità di acqua e CO2.

I purificatori ventilatori e termoventilatori Dyson Pure Cryptomic™ rilevano automaticamente l’inquinamento indoor, mentre nove metri di filtri in microfibra di borosilicato condensato e sigillato catturano il 99,95% di particelle inquinanti delle dimensioni di 0,1 micron, inclusi allergeni, batteri, polline e muffe. I filtri in carbone attivo, che sono stati ricoperti di Tris (Trisidrossimetilamminometano) per aumentare l’efficienza di assorbimento, rimuovono odori, fumi domestici e gas, inclusi diossido di azoto e benzene. Grazie a tre sensori intelligenti, i purificatori comunicano i dati relativi alla qualità dell’aria in tempo reale: lo schermo LCD integrato indica la temperatura e gli inquinanti rilevati dall’apparecchio. L’app Dyson Link, inoltre, permette di monitorare l’aria e gestire il proprio purificatore anche da remoto, accedendo in modo semplice e veloce a diverse informazioni, tra cui attività presente e passata del proprio apparecchio, la temperatura e l’umidità dell’aria e la durata residua del filtro.

Lampada Dyson Lightcycle Morph™: progettata all’insegna della versatilità e ispirata alla luce naturale, è in grado di riprodurre alcune proprietà tipiche della luce naturale in formati diversi. Sfruttando un algoritmo unico sviluppato da Dyson – il “Daylight Tracking” – e 3 LED a luce calda e 3 a luce fredda, Dyson Lightcycle Morph™ regola costantemente la temperatura di colore e la luminosità in base alla luce naturale del luogo in cui si trova, fornendo la giusta illuminazione per ciascun momento della giornata.

Personalizzabile tramite la app Dyson Link, Dyson Lightcycle Morph™ regola in modo intelligente la luce in base all’attività che l’utente desidera svolgere, ma anche all’età, alla routine quotidiana e alla luce del giorno locale. La sua manovrabilità a 360° garantisce un’illuminazione personalizzata, quando e dove serve; Dyson Lightcycle Morph™ è in grado di illuminare una stanza in quattro diversi formati: luce da lavoro, indiretta, da interni e da ambiente. Tutto questo - e con una qualità di illuminazione che dura decenni- è possibile grazie alla pionieristica tecnologia Heat Pipe.