Dyson Corrale, la nuova piastra senza fili di Dyson

Dyson lancia la piastra Dyson Corrale: lamine flessibili per uno styling avanzato e il 50% di danni in meno, disponibile da oggi a un prezzo di 499€.

La piastra Dyson Corrale sfrutta le lamine flessibili brevettate da Dyson che si adattano per abbracciare i capelli, causando la metà dei danni e garantendo un risultato ottimale, con il vantaggio di essere un apparecchio senza filo. Ideale per creare styling dovunque e in qualunque momento – più velocemente.

Mosso da un costante impegno nella ricerca, sperimentazione e test di prodotto, ma anche dal desiderio di riprogettare e migliorare le tecnologie di uso quotidiano, James Dyson ha presentato oggi la piastra Dyson Corrale - la piastra con lamine flessibili che garantisce uno styling avanzato con la metà dei danni.

Dotata di lamine flessibili, Dyson Corrale vanta una tecnologia all’avanguardia con lamine microincise che si adattano per abbracciare i capelli, applicando a ogni passaggio calore e tensione in modo uniforme sull’intera ciocca e mantendola allineata, riducendo quindi la dipendenza da temperature elevate.

Adatto a diverse tipologie di capelli, questo tool unico nel suo genere è dotato della tecnologia del controllo intelligente del calore, nonché di una batteria agli ioni di litio a 4 celle, pensata per offrire una performance senza filo, permettendo la creazione di styling dovunque e in qualunque momento.





“Da quando abbiamo intrapreso lo sviluppo dell’asciugacapelli Dyson Supersonic™ abbiamo continuato a esplorare la scienza dello styling, cercando di capire cosa rende i capelli morbidi, brillanti e luminosi e cosa invece spenti, senza corpo e danneggiati. Il nostro punto di partenza è stato da una parte il risultato dello styling e dall’altra parte i danni provocati dalle piastre con lamine rigide: queste ultime appplicano tensione e calore solo nella parte centrale della ciocca, mentre le estremità non vengono lavorate, lasciandole crespe e senza forma. Questo comporta la necessità di compiere più passaggi sulla stessa sezione della ciocca per raggiungere un risultato omogeneo, utilizzando così temperature eccessive che possono indebolire il capello e ridurne la lucentezza. Abbiamo scoperto che se le lamine sono in grado di adattarsi alla ciocca, di conseguenza a ogni passaggio possiamo applicare la giusta tensione su di essa. È così che otteniamo uno styling avanzato senza danni da calore estremo. Semplicemente, non abbiamo bisogno del calore di cui necessitano altri prodotti. Abbiamo progettato delle innovative lamine flessibili in lega di rame e manganese, microincise con uno spessore di soli 65 micron per adattarsi allo spessore della ciocca, applicando calore e tensione in modo uniforme e mantendola allineata. La piastra Dyson Corrale™ garantisce uno styling avanzato, riducendo drasticamente i danni provocati ai capelli dal calore.” James Dyson, Fondatore e Chief Engineer

La scienza dello styling

La piastra Dyson Corrale™ è stata progettata per capelli più lisci, morbidi e luminosi. Dyson ha effettuato ricerche scientifiche sulla lisciatura del capello per circa dieci anni, investendo oltre 100 milioni di sterline in laboratori dedicati in tutto il mondo e impiegando migliaia di scienziati del capello, ingegneri e professionisti di settore. Questi team di esperti hanno studiato nel dettaglio ogni aspetto dalla struttura del capello, alle dinamiche del flusso dell’aria, fino ai danni termici, meccanici e chimici e ai loro effetti sulla salute del capello.

Per lisciare i capelli serve una combinazione di calore, tensione e controllo: il calore per rompere i legami di idrogeno nel capello stesso, la tensione e la compressione per riformare questi legami e il controllo per distribuire in modo uniforme calore e tensione.

I test approfonditi di Dyson dimostrano come le piastre con le lamine rigide possano applicare tensione e calore solitamente nella parte più spessa della ciocca, comportando che le sue estremità non vengano lavorate e risultino crespe, richiedendo così ulteriori passaggi. In questo modo, si applicano temperature estreme, compromettendo la robustezza, la lucentezza e il colore dei capelli.





La pioneristica tecnologia delle lamine flessibili

Dyson ha sviluppato una complessa lamina in lega di rame e manganese, che combina un preciso equilibrio tra sei diversi metalli per garantire il livello ideale di flessibilità, resistenza e conduzione termica. Ogni lamina è lavorata meccanicamente con una precisione di 65 micron – lo spessore di un capello umano – e bordata con tormalina per attivare le proprietà ionizzanti che contribuiscono a ridurre l’effetto elettrostatico.

A differenza delle lamine rigide tradizionali, le lamine flessibili di Dyson CorraleTM si adattano per abbracciare i capelli, assicurando un maggiore controllo e uno styling avanzato, riducendo quindi la dipendenza dal calore. Adattandosi ai capelli, le lamine applicano la tensione in modo più uniforme e impediscono alle ciocche di scivolare verso l’esterno. Questo maggiore controllo permette di ottenere un risultato avanzato, ma soprattutto di utilizzare minor calore, riducendo i danni ai capelli del 50%.





Controllo intelligente del calore

La piastra Dyson Corrale™ ha tre impostazioni di calore: 165°C, 185°C e 210°C. Queste modalità permettono di scegliere la giusta temperatura in base alla tipologia e lunghezza dei capelli e allo styling desiderato. Il connubio di adattabilità e controllo fornito dalle lamine flessibili consente di creare styling diversi con minor calore, senza compromettere il risultato finale.

Gli scienziati del capello di Dyson hanno scoperto che, sebbene la maggior parte degli apparecchi offra diverse impostazioni di calore, l’effettiva temperatura raggiunta dalle lamine può oscillare significativamente, poiché gli elementi all’interno della piastra reagiscono all’apporto di elettricità.

Proprio come l’asciugacapelli Dyson SupersonicTM e lo styler Dyson AirwrapTM, anche la piastra Dyson CorraleTM è dotata di un sistema di controllo intelligente del calore. Grazie a un sensore in platino la temperatura viene misurata 100 volte al secondo. Questo sensore comunica con un microprocessore che a sua volta controlla il sistema di riscaldamento, emettendo un calore preciso e accurato.

Batteria agli ioni di litio a quattro celle

È l’esperienza di Dyson in fatto di batterie, maturata con lo sviluppo degli aspirapolvere senza filo, ad aver ispirato la modalità senza filo di Dyson Corrale™.

Alimentata da una batteria agli ioni di litio a quattro celle, Dyson Corrale™ assicura la stessa performance termica di un prodotto con filo, con la versatilità di un modello “cord-free” e un voltaggio universale, permettendo all’utente di creare styling dovunque e in qualunque momento. Inoltre la modalità Flight-ready fa sì che il tool rispetti gli standard per i voli aerei e possa essere trasportato nel bagaglio a mano.

La piastra Dyson Corrale™ si ricarica completamente in soli 70 minuti e offre fino a 30 minuti di styling senza filo, ovunque ci si trovi. Durante lo styling, riponendo la piastra sullo stand di ricarica a intervalli regolari o, in alternativa, collegando il filo di ricarica magnetico – con una capacità di rotazione di 360° – è possibile sfruttare una modalità di ricarica ibrida per sessioni di styling prolungate.

La piastra Dyson Corrale™ sarà disponibile a partire dalle 14:30 del 10 marzo a un prezzo di 499€. Per scoprire, provare e acquistare la piastra Dyson Corrale™, recarsi presso i negozi Dyson o visitare il sito Dyson.it, disponibile anche per maggiori informazioni.