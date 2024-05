È sempre Cartabianca, ospiti: le europee si giocano anche sui social

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di elezioni europee, soprattutto lato campagne social, Campi Flegrei ed emergenza abitativa

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Conto alla rovescia per il voto dell'8 e 9 giugno: in vista delle elezioni europee i partiti e i loro leader girano l'Italia e si danno battaglia soprattutto sui social tra post, video e storie che spesso prendono di mira gli "avversari" e fanno discutere.

Nel frattempo, un nuovo sciame sismico ha interessato l'area dei Campi Flegrei: quali interventi si delineano dopo le scosse dell'ultima settimana? Prosegue lo spazio dedicato all'emergenza abitativa nel nostro Paese, tra case popolari vuote e migliaia di famiglie che non riescono a sostenere le spese e vengono sfrattate.