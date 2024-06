È sempre Cartabianca, ospiti: destra e sinistra si scontrano su Saviano

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di elezioni europee, la partecipazione di Roberto Saviano alla Buchmesse che ha diviso la politica e Islam

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata la sfida per le elezioni europee che si terranno il prossimo weekend: i leader e i candidati affollano le piazze e si fronteggiano a distanza in una competizione che, per tutti i partiti, ha il sapore di un test cruciale.

Destra e sinistra si confrontano anche sul tema dell’egemonia culturale di cui si è tornati a parlare per la discussa partecipazione di Roberto Saviano alla Buchmesse, la Fiera del libro di Francoforte.

Infine, un approfondimento sull’islam: nei giorni scorsi in Pakistan l'arresto della madre di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara nel 2021, per il cui omicidio sono stati condannati all'ergastolo proprio i genitori. Questa svolta nel caso consentirà di far luce su alcuni punti mai chiariti e di aprire un serio dibattito sull'integrazione di alcune comunità nel nostro Paese?