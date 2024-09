È sempre Cartabianca, ospiti: cresce l'occupazione ma il 40% degli under 35 guadagna meno di mille euro al mese

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà dello scontro politico per l'alluvione in Emilia Romagna, occupazione, sicurezza e cannabis light

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata lo scontro politico che ha accompagnato la nuova, terribile alluvione in Emilia-Romagna: a un anno dall'inondazione di maggio 2023 è scontro tra Governo e Regione, tra maggioranza e opposizione sull'utilizzo dei fondi e sui risarcimenti effettivamente stanziati per famiglie e imprese.



L’esecutivo rivendica i dati record sull'occupazione ma in Italia il lavoro povero resta una triste realtà, che riguarda soprattutto i giovani: il 43% degli under35 guadagna meno di mille euro al mese.



Focus, infine, su alcuni punti del nuovo disegno di legge sulla sicurezza: a che punto è l'emergenza casa nel nostro Paese? Che effetti avrà la stretta sulla cannabis light?