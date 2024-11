È sempre Cartabianca, ospiti: scoppia la violenza tra giovanissimi a Napoli. Tutti i temi della puntata

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di sanità, dei troppi episodi di violenza tra giovanissimi a Napoli e delle scelte sul clima di Donald Trump

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata, lo scontro tra maggioranza e opposizione sui temi caldi della politica e dell'economia: le divisioni più profonde riguardano i fondi destinati alla sanità, ormai una vera e propria emergenza per il nostro Paese, proprio come la questione abitativa e il lavoro povero, una condizione che coinvolge milioni di italiani.



Focus, inoltre, su quanto sta accadendo a Napoli: negli ultimi quindici giorni tre ragazzi giovanissimi sono stati uccisi in modo violento, suscitando rabbia e indignazione, ma anche polemiche politiche.



Infine, quali saranno le decisioni di Donald Trump rispetto alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici? Secondo il Wall Street Journal il neopresidente eletto potrebbe firmare l'ordine esecutivo per il ritiro dall'accordo di Parigi sul clima il 20 gennaio 2025, giorno del suo nuovo insediamento alla Casa Bianca.