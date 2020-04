Editoria, l'Avanti torna in edicola. Alla guida Martelli: "No nostalgie"

L'Avanti! torna in edicola. Proprio così, lo storico giornale socialista si rilancia e si ripresenta in cartaceo. Come spiega il Corriere della Sera, il grande ritorno avverrà il Primo Maggio. "Era un sogno accarezzato da tempo e siamo felici di essere riusciti a realizzarlo" ha detto Claudio Martelli al Corriere, esponente di punta del Psi craxiano (di Bettino fu il delfino e braccio destro), e ora direttore.

Il nuovo Avanti sarà cartaceo: il primo numero avrà 24 pagine e costerà 2 euro. La cadenza sarà quindicinale, ma per il secondo numero bisognerà attendere un poco di più perché la stampa è prevista per il 2 giugno, altra data importante. Sono più di una cinquantina, fra giornalisti, osservatori, politici, i partecipanti all’impresa. Nelle intenzioni dei promotori il giornale non sarà organo di partito né potrà essere un’operazione "nostalgia" ma si propone di essere la voce del "socialismo liberale".