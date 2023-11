Editoria, Upday Italia verso la chiusura: restano tutti a casa dal 5 dicembre

Editoria: Upday Italia verso chiusura, licenziamenti di massa dal 5/12

Upday Italia, la testata registrata del gruppo tedesco Axel Springer, verso la chiusura. Dal 5 dicembre tutti i lavoratori - tre giornalisti, compreso il direttore ad interim e una poligrafica - saranno licenziati, nonostante i conti, da quanto si apprende, sarebbero ancora in attivo e il traffico ancora importante. Una decisione che l'azienda avrebbe comunicato senza dare motivazioni ne' preavviso, tanto che il Cdr lo scorso 25 novembre ha proclamato uno sciopero che proseguira' fino al 30 novembre.

Nel giugno scorso erano gia' stati licenziati il direttore, Giorgio Baglio, due redattori e un poligrafico. In prospettiva c'e' l'intenzione di chiudere la societa' a partire dal 5 dicembre (in forse quindi dovrebbero essere anche le pubblicazioni della testata) ma ci sarebbe probabilmente anche l'intenzione di tornare alle origini di Upday, quando fungeva da servizio di news, o aggregatore, per gli smartphone di Samsung.

Samsung che intanto ha lanciato negli Usa "Samsung news", un aggregatore di notizie che non porta traffico ai creator delle news, in genere testate registrate, ma si regge su accordi commerciali con le testate stesse. Questo, c'e' chi sostiene senza voler essere citato, sarebbe un esperimento che Axel intenderebbe replicare anche in Italia al posto di Upday Italia che nel frattempo, dal 2017, ha cominciato a pubblicare solo prodotti editoriali giornalistici originali su sito e app (questo almeno fino a giugno, quando l'organico lo consentiva) e non piu' contenuti da app che rimandavano a siti esterni.

Con Samsung News, sostiene una fonte che preferisce restare anonima, "si pagherebbero meno giornalisti, con evidente riduzione dei costi" e "potrebbe bastare l'intelligenza artificiale". Anche il direttore ad interim Enrico Codella ha aderito allo sciopero. "A fronte della decisione dell'azienda di chiudere Upday Italia il 5 dicembre 2023 e di licenziare tutti i dipendenti a partire dal 4 dicembre 2023, e preso atto della assoluta indisponibilita' della dirigenza nel fornire alcun tipo di spiegazione, ne' tantomeno alcun preavviso ai dipendenti, l'assemblea dei giornalisti di Upday Italia ha deciso di prolungare lo sciopero fino al 30 novembre incluso" ha scritto il Cdr in una nota il 27 novembre. Nota a cui e' seguita la solidarieta' dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, "al fianco dei colleghi della testata online Upday". L'Alg parla di "una decisione arrivata all'improvviso, senza alcuna spiegazione alla redazione" e "diffida l'azienda