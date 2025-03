Eleonora Giorgi, da Alain Delon a Pino Daniele fino a Troisi: i grandi amori e i rifiuti clamorosi

Eleonora Giorgi, tutti i suoi grandi amori. Ma da detto anche parecchi "no" a personaggi famosissimi

Eleonora Giorgi è morta oggi a 71 anni, da quindici mesi combatteva contro il cancro. Dell'attrice si conosce tutto della sua brillante carriera, dagli inizi come sexy lolita al grande successo con "Borotalco", fino ai reality a fine carriera: Ballando con le stelle e Grande Fratello Vip. Ma della Giorgi, invece, non si sa proprio tutto della sua vita privata, alcune cose sono rimaste segrete, come i suoi flirt e anche i suoi grandi rifiuti. "Ringrazio gli uomini che hanno condiviso la vita con me, quelli che mi hanno amata e che ho amato, soprattutto i padri (Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, ndr) dei miei figli", ha detto in una delle sue ultime interviste. L'amore - riporta Il Fatto Quotidiano - è stata una componente essenziale della sua vita e gli amori appassionati (e anche dolorosi) uno dei carburanti della sua esistenza.

Tra le prime storie note, c’è quella con Alessandro Momo che, - prosegue Il Fatto - nemmeno maggiorenne, si schianta in motocicletta: siamo nel '74 e la Giorgi finisce sotto indagine per avergli affidato il veicolo nonostante lui non avesse la patente. Quella morte innesca un dolore profondo che la fa cadere nella spirale della droga: "Mi ritrovai immersa in qualcosa di folle, non mangiavo più, non uscivo più, c’era solo l’eroina", racconterà a Peter Gomez in un’intervista a La Confessione. Ne esce grazie all’incontro con Angelo Rizzoli, editore da cui ebbe il primo figlio Andrea, nel 1980.

Ma è sul set di Sapore di mare 2 che conosce l’altro grande amore della sua vita, Massimo Ciavarro, con il quale scoppia la passione: si sposano nel 1993, dalla loro relazione nasce il secondo figlio, Paolo, ma tre anni dopo le nozze si lasciano. Fino al 2007 è stata legata poi allo scrittore Andrea De Carlo. E poi c’è un capitolo curioso, che riguarda i no della sua vita, rifilati a personaggi famosissimi. Tra i più clamorosi, quello ad Alberto Moravia (“avevo 20 anni e non sapevo, a 20 anni che si potesse stare con uno più grande. Mi sembrava un nonno”), a Jack Nicholson e ancora ad Alain Delon (“A 20 anni mi invitò a dormire nella sua stanza d’albergo. Finsi di non capire”). Tra gli amori meno noti, quello con Pino Daniele, con cui intrecciò un flirt dopo la fine del matrimonio con Rizzoli, e con Massimo Troisi.