Elezioni 2022, il direttore di Affari Perrino ospite di Telerama

Elezioni 2022, il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite di Telerama

Il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite su Telerama alle 23,45 per commentare i primi exit poll subito dopo la chiusura dei seggi per le elezioni politiche 2022. Telerama, tv leader del Salento, andrà in onda con lo speciale condotto dal direttore Giuseppe Vernaleone.