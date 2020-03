Elezioni Roma, Maurizio Gasparri: "Repubblica e Rai vergognose pro Gualtieri"

Nella giornata di voto a Roma per le elezioni suppletive che vedono sette candidati - fra cui il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri - in lizza per prendere il posto di Paolo Gentiloni alla Camera dei Deputati, si leva la voce del senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia (il cui candidato di riferimento è Maurizio Leo, che corre per il Centrodestra), che denuncia una "grave violazione della Par Condicio", prendendo di mira il quotidiano La Repubblica e la Rai.

Il Senatore Gasparri, che è anche membro della Commissione di Vigilanza Rai, tuona: "Oggi Repubblica dedica due pagine a Gualtieri, proprio nel giorno in cui si vota a Roma. L'ennesima prova di come questo giornale non sia credibile ma sia soltanto uno strumento di propaganda di parte. Non ci meravigliamo perché lo sappiamo".

"Ancora più scandaloso" prosegue il Senatore Gasparri, "è stato in questi giorni il comportamento della Rai che si è messa in ginocchio davanti a Gualtieri. Va bene che è il Ministro dell'Economia e, sostanzialmente, l'editore della Rai, ma il servilismo, in violazione della par condicio è stato clamoroso. Per questo la Rai meriterebbe una multa gigantesca e sanzioni di ogni genere e tipo. Ma sappiamo che la Rai è di sinistra in termini strutturali e super servili. Che vergogna".

Chissà se il Senatore di Forza Italia si è reso conto che oggi come scriviamo qui (clicca qui per leggere), a Domenica In, sarà ospite il Ministro grillino dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, terzo esponente governativo del M5s a essere invitato nel salotto di Mara Venier dopo Alfonso Bonafede e Giuseppe Conte (quest'ultimo soltanto la settimana scorsa). Considerando che, a Roma, è candidata anche la pentastellata Rossella Rendina, anche in questo caso si può parlare di par condicio violata?