Elisabetta Canalis e lo spot dell’Acqua San Benedetto sotto accusa

La nuova pubblicità del brand San Benedetto è stata accusata di inneggiare alla diet culture

Elisabetta Canalis protagonista dello spot dell’Acqua San Benedetto è finita al centro di una bufera mediatica. Nello spot verrebbe avallata l'idea che l’acqua San Benedetto possa sostituire la colazione.

Nel video pubblicitario si vede la Canalis scaldare due fette di pane per la colazione, però le si bruciano e così decide di uscire di casa senza mangiare. Porta con sé però la bottiglietta d’acqua San Benedetto. Poco dopo la Canalis si trova a sfogliare una rivista di moda con la sua immagine in copertina che diventa parlante e le chiede quale sia il suo segreto di bellezza ed Elisabetta risponde: “Ascolto il mio corpo, bevo un’acqua leggera ma con tanti nutrienti preziosi. Risultato? Benessere e bellezza”.

La pagina Instagram Aestetica Sovietica ha commentato la pubblicità sottolineando che è “impossibile non mettere in relazione il fatto che abbia saltato la colazione con le indicazioni specifiche sulle sostanze nutrienti che l’acqua contiene”. “Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la colazione con l’acqua. D’altronde è quello che le abbiamo visto fare”.

Aestetica Sovietica ha chiesto l’intervento dell’Autorità per la garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e Iap, l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. “Questa pubblicità è di una violenza che non so spiegare a parole”, si legge in un commento sotto il post di Aestetica Sovietica. “Fa venire i brividi”, scrive un altro utente.