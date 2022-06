Elle, da rivista a catena di alberghi: il marchio si butta nell'hotellerie

Elle, dall'editoria all'ospitalità: il brand annuncia la creazione di una catena di alberghi

Elle si butta nel mondo dell’hotellerie. La rivista di moda e lifestyle Elle ha annunciato la creazione di una propria catena alberghiera. Elle Hospitality, questo il nome della compagnia concepita come “un’estensione dell’esperienza della rivista che ha accompagnato, fin dalla sua creazione in Francia nel 1945, milioni di donne in tutti gli ambiti della loro vita quotidiana e nei loro desideri”.

La nuova società si comporrà fin da subito in due brand di boutique hotel: Maison Elle e Elle Hotels. Il primo, secondo quanto rivelato dal gruppo Lagardère, proprietario del marchio Elle, sarà più “urbano, sviluppato nel cuore delle città”, mentre il secondo si concentrerà maggiormente “sul tema della fuga e della scoperta”. “Le vacanze progettate attorno ai nostri due concetti innovativi consentiranno ai visitatori di scoprire queste destinazioni in modo diverso, con l’approccio e l’occhio unico di Elle”, ha affermato il CEO di Elle International Constance Benqué.

Per la sua espansione, la compagnia alberghiera potrà contare sul supporto di tre partner, ciascuno esperto in una diversa area geografica: il promotore immobiliare Actur per il Messico, Studio V Hospitality, nuova filiale alberghiera del gruppo Valotel per l’Europa, e la società di ospitalità e sviluppo immobiliare Whitney Robinson International per il Medio Oriente.