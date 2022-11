Un dipendente di Twitter corregge Elon Musk, lui lo licenzia in diretta

Un dipendente di Twitter corregge Elon Musk in un post sui social: “Questa cosa è sbagliata”, lui lo licenzia “in diretta”

È accaduto qualche ora fa in diretta su Twitter a Eric Frohnhoefer, un dipendente della piattaforma social recentemente acquistata da Elon Musk, il magnate di Tesla.

Un dipendente Twitter, Eric Frohnhofer, corregge Elon Musk sulla piattaforma. Musk scrive un tweet scusandosi “perché Twitter è estremamente lento in molti Paesi”. Frohnhofer twitta a sua volta, citando il tweet del neo-boss, e scrive: “Ho passato 6 anni a lavorare su Twitter per Android e posso dire che questo è sbagliato“.

Il tweet del dipendente non passa inosservato e alcuni utenti gli suggeriscono di fare questa osservazione direttamente a Musk, in privato. Ma Frohnhofer continua, sempre con un tweet: “Forse lui dovrebbe porre domande in privato, magari usando Slack o l’email”.

“Con questo atteggiamento, forse non vuoi questa persona nel tuo team”, scrive di rimando un utente nei commenti al post di Frohnhoefer taggando Elon Musk. La risposta del magnate sudafricano è stata velocissima e tassativa: “È licenziato”.