Ema Stokholma, chi è la star di Radio 2 Happy Family: modella, pittrice e...

Protagonista con Radio 2 Happy Family in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma (insieme ai Gemelli di Guidonia, programma che si può seguire anche in streaming su RaiPlay), Ema Stokholma è uno dei personaggi più amati della tv italiana per la sua versatilità. Recentemente l'abbiamo vista protagonista in una puntata del GialappaShow al fianco del Mago Forest dove ha messo in mostra versatilità, eleganza e ironia.



Ema Stokholma, l'infanzia difficile e l'autobiografia che vinse il premio Bancarella

In Italia da quando aveva 15 anni dopo essere fuggita dalla Francia e da un'infanzia difficile (accontato nell'autobiografia 'Per il mio bene che' le è valsa nel 2021 la conquista della 69esima edizione del Premio Bancarella). "I miei primi ricordi sono violenti. Non ricordo un abbraccio, un sorriso, una pacca sulla spalla. Mi ricordo solo botte, insulti e umiliazioni. Mia madre era incinta quando mio padre se ne è andato. Il dolore, la disperazione e la solitudine l'hanno fatta impazzire", raccontò la conduttrice nel 2021, ospite del programma Venus di Lorella Boccia.



Ema Stokholma: dalla moda a radio e tv. Pechino Express, Ballando con le Stelle e...

Nel nostro Paese Morwenn Moguerou (questo il vero nome di Ema Stokholma) arriva a 15 anni e trova il successo prima nella moda (lavorando per top brand come Gucci, Dior e Valentino) poi segue la sua passione per la musica. Gli inizi da Dj nelle discoteche sino al debutto in tv con MTV Italian Awards (2013), Jump! Stasera mi tuffo (Canale 5) e poi Aggratis! (Rai 2). In radio è un voce apprezzata da tempo: nel 2015 debutta su Radio 2, con il programma Back2Back, con Gino Castaldo. Il successo la porta alla conduzione dal 2018 a oggi, il Festival di Sanremo in radio (insieme a Castaldo e ad Andrea Delogu), senza dimenticare l'Eurovision e il Tim Summer Hits. Da "medaglia" poi alcune sue partecipazioni in tv: oro con Valentina Pegorer a Pechino Express 2017 e terzo posto a Ballando con le stelle nel 2022 su Rai1.



Ema Stokholma pittrice

Moda, musica, radio, tv e non solo. Ema Stokholma è anche artista e pittrice. «Dipingere è stato terapeutico, anche se non lo sapevo. Dipingo da quando ero giovanissima. La pittura è sempre stata una passione e uno sfogo. Un piacere da condividere solo con me stessa nel momento in cui realizzo un quadro e poi con altre persone una volta portato a termine. Nel 2016 ho deciso di trasformare il mio account Instagram in una galleria d’arte 2.0 dove condivido quelle tele, incorniciando così i momenti più significativi della mia vita», ha raccontato. Ema un paio di anni fa tra l'altro ha creato un secondo profilo Ig dedicato ai dipinti, una vera e propria galleria d'arte digitale.