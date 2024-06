Rai, Emma D'Aquino, non solo Tg1 ma anche la "Vita in diretta". Ecco quando

Rai, Emma D'Aquino, non solo Tg1 ma anche la "Vita in diretta" il sabato

Alberto Matano padrone di casa indiscusso de La Vita in diretta, campione incontrastato di ascolti tv su Rai1 nella fascia del pomeriggio. Ma visto che il programma va così bene, ed è punto di forza per la tv di Stato, si guarda a un allungamento settimanale. Non più solo dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato.

A partire dalla prossima stagione tv, dunque La vita in diretta andrà in onda in versione feriale sempre nella fascia oraria dalle 17 alle 18:45 (prendendo l'eredità di Italia sì).

"Alla conduzione de La vita in diretta sabato ci sarà la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino, che continuerà comunque la sua attività di conduttrice del primo telegiornale italiano, a cui però aggiungerà anche questa conduzione settimanale - scrive Tv Blog - A chi si domanda come sarà questa Vita in diretta di sabato pomeriggio, la risposta è naturale. Esattamente come la versione feriale. Spazio dunque alle notizie del giorno (con un occhio anche ad un riassunto settimanale visto il giorno di messa in onda)".