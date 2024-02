Emma, nuovo amore? "Visti insieme a Sanremo. Lui è un cantante..."

Emma, il gossip impazza





È da qualche giorno che sui social sta impazzando un gossip alquanto curioso: la presunta storia sentimentale tra Emma e Tedua. Pochi giorni fa, in pieno Sanremo, la cantante salentina che ha portato sul palco il brano "Apnea", aveva fatto il primo passo: durante un'intervista aveva dichiarato senza troppi peli sulla lingua: "La mia ultima ricerca internet? Su Tedua, perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri". Sembra dunque che la settimana del Festival sia stata galeotta per i due!

Nell'intervista rilasciata a Fanpage Emma aveva continuato: "Nel senso che ho detto 'mamma mia che bono'. Poi mi sono chiesta quanti anni avrà. Così ho cercato l’età. Piccolo. O forse sono troppo grande io. Però mi sono innamorata, lo ammetto. Ma sì, lo dico! Non c'ho niente da perdere".

Il rapper ha immediatamente ricambiato l'interesse della collega e ha pubblicato una storia su Instagram con un filmato di un’esibizione di Emma. I due cantanti sono stati poi visti insieme in discoteca durante una festa dopo la finale del festival. L’incontro ha suscitato curiosità, alimentando le voci di un possibile flirt.

Chi è Tedua?

Tedua, vero nome Mario Molinari, è nato a Genova e il prossimo 21 febbraio compie 30 anni. Ha iniziato a fare musica a Cogoleto , in provincia di Genova, dopo aver incontrato il collettivo Wild Bandana. A Sanremo si è esibito in collegamento dalla Costa Smeralda, il terzo palcoscenico oltre a quello dell’Ariston e a quello di piazza Colombo, la prima serata e poi di nuovo l’ultima. È diventato famoso con l’album ‘La Divina Commedia’ del 2023, il rapper in sole due settimane ha ottenuto un doppio disco di platino. Ha detto pubblicamente di essersi ispirato a Dargen D’Amico.