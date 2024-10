Endless Love: Anticipazioni e curiosità sulle puntate dal 21 al 26 Ottobre su Canale 5

Scopri cosa accadrà nelle nuove puntate della soap turca che ha conquistato l'Italia

Se sei un fan di Endless Love, preparati a vivere una settimana ricca di emozioni, colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Dal 21 al 26 ottobre, su Canale 5, la storia d'amore tormentata tra Kemal e Nihan entra nel vivo con episodi che ti terranno con il fiato sospeso. E se ti sei perso qualcosa, non preoccuparti: puoi rivedere la puntata di oggi in streaming su Mediaset Infinity.

Orari di Programmazione

Dal lunedì al venerdì : ore 14:10

: ore Sabato : dalle 14:45 alle 16:30

: dalle alle Giovedì: prima serata

Dove Eravamo Rimasti?

La scorsa settimana ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Kemal ha scoperto di essere il vero padre della piccola Deniz, una verità che potrebbe cambiare per sempre le dinamiche tra lui, Nihan ed Emir. Nel frattempo, Asu, spinta dalla gelosia, ha orchestrato un piano diabolico per eliminare Nihan, causando un terribile incidente stradale.

Anticipazioni Endless Love: Cosa accadrà questa settimana?

Lunedì 21 Ottobre

La tensione è alle stelle. Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la notte dell'incidente. Asu, temendo che la verità venga a galla, cerca di confondere le acque. Leyla e Ayhan collaborano per proteggere Kemal, mentre Vildan lo esorta a non rivelare a Emir di essere il padre di Deniz. Nel frattempo, il senso di colpa tormenta Kemal, diviso tra l'amore per Nihan e il desiderio di proteggere sua figlia.

Martedì 22 Ottobre

La situazione in ospedale è caotica. Tufan arriva con dei donatori di sangue, ma Zeynep ha già salvato Nihan con una trasfusione. Emir ringrazia Zeynep, ma lei sottolinea di averlo fatto solo per aiutare suo fratello Kemal. Intanto, Tufan scopre le bugie di Asu e si rende conto che Kemal e Nihan erano insieme la notte dell'incidente. Le tensioni aumentano e nuovi intrighi si profilano all'orizzonte.

Mercoledì 23 Ottobre

Asu è disperata e implora Tufan di non rivelare a Emir ciò che ha scoperto, temendo di essere smascherata per aver manomesso l'auto di Nihan. Kemal, deciso a vedere Nihan, elabora un piano con l'aiuto di Zehir. Grazie a Vildan, riesce a entrare nella stanza di Nihan. L'incontro tra i due è carico di emozione, ma Nihan, ancora sconvolta, accusa Kemal di averle portato via Deniz.

Giovedì 24 Ottobre - Pomeriggio

Un tuffo nel passato ci riporta ai momenti felici tra Kemal e Nihan, sette anni prima. Nel presente, la loro relazione è complicata e piena di ostacoli. Kemal tenta di riconquistare la fiducia di Nihan, ma le ferite sono profonde. Riusciranno a superare insieme le avversità?

Giovedì 24 Ottobre - Prima Serata

La prima serata su Canale 5 promette scintille. Emir, furioso per le bugie di Asu, decide di prendere in mano la situazione. Scopre che Kemal sa di essere il padre di Deniz e trama per tenerli separati. Intanto, Leyla e Hakan giocano un ruolo cruciale nelle vicende, con decisioni che potrebbero cambiare il corso degli eventi.

Venerdì 25 Ottobre

La lotta per il potere nella Kozcuoglu Holding raggiunge il culmine. Kemal svela le malefatte finanziarie di Emir, impedendogli di essere rieletto presidente. Nel frattempo, Asu manipola Tarik per i suoi scopi, mentre Zeynep si trova coinvolta in situazioni sempre più complicate.

Sabato 26 Ottobre

Il gran finale della settimana è da cardiopalma. Emir pianifica di portare Deniz all'estero, ma Kemal non ha intenzione di permetterglielo. Organizza un audace piano per salvare sua figlia, ma gli ostacoli sono numerosi. Tra rapimenti, inganni e inseguimenti, l'episodio culmina in un confronto mozzafiato. Chi avrà la meglio?

Endless Love Puntata di Oggi in Streaming

Non puoi seguire la puntata in diretta? Nessun problema! Puoi guardare la puntata di oggi in streaming su Mediaset Infinity. Non perdere neanche un minuto delle emozionanti vicende di Kemal e Nihan.