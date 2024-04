Ennio Doris sbanca al botteghino: il film sulla sua vita incassa mezzo milione

Il film su Ennio Doris incassa mezzo milione di euro in tre giorni: “Grazie ai promotori finanziari”

Ennio Doris sbanca al botteghino. "Nei tre giorni di programmazione il film Ennio Doris. C'è anche domani è il film più visto con un record di incassi". Lo ha detto l'ad di Mediolanum, Massimo Doris, a proposito del film sulla vita del padre, il fondatore della banca scomparso nel 2021, al termine dell'assemblea degli azionisti. La pellicola in sala per tre giorni – il 15, 16 e 17 aprile – ha incassato al botteghino 454.098 euro con 61.922 spettatori paganti in oltre 150 sale. Dal computo è esclusa la premiere dell'8 aprile e la serata del 10 aprile per 22.000 clienti della banca in tutta Italia.

"Da adesso deciderà ogni sala se continuare la programmazione", ha commentato Doris. "Siamo molto soddisfatti. Era una cosa abbastanza delicata. Ma avevo pochi dubbi che avesse successo sia perché abbiamo 4.600 promotori finanziari che lo promuovono. Inoltre è un bel film, gli attori sono bravi e famosi. Ci sono parti romanzate ma la storia è quella lì".