Euro 2024, Svizzera-Italia e gli ottavi in onda sulla Rai? Sono 4, ecco quali

Euro 2024, quattro match degli ottavi di finale in onda su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay), ecco quali. Il piatto forte ovviamente sarà Svizzera-Italia sabato 29 giugno alle 18. Le altre quattro partite in onda su Sky. Ecco il programma.

Euro 2024, Svizzera-Italia e gli ottavi in onda sulla Rai

Euro 2024 entra nel vivo. Finita la fase a gironi, ora iniziano i match a eliminazione diretta. Inutile dire che l'attesa azzurra è per gli ottavi di finale che vedrà l'Italia sfidare la Svizzera, in una rivincita delle qualificazioni mondiali di Qatar 2022 che videro passare la nazionale rossocrociata (graziata dai due rigori sbagliati dagli azzurri tra andata e ritorno). Sognando di vincere e volare verso un quarto di nobiltà contro l'Inghilterra (Slovacchia permettendo), magari una semifinale con l'Olanda (maggiore indiziata tra Romania e Austria-Turchia) e la finale di Berlino che evoca dolci ricordi (World Cup 2006 Italia campione del mondo contro la Francia). Una cosa è certa, le sfide di Euro 2024 promettono di regalare grandi emozioni e molte sfide verranno raccontate dalla Rai (mentre Sky ha i diritti di tutti i match).

Euro 2024 ottavi di finale in onda sulla Rai (e Sky)

- Svizzera-Italia sabato 29 giugno, ore 18.00 – Rai 1 / RaiPlay

- Spagna-Georgia, domenica 30 giugno, ore 21.00 – Rai 1 / RaiPlay

- Portogallo-Slovenia, lunedì 1 luglio ore 21.00 – Rai 1 / RaiPlay

- Austria-Turchia, martedì 2 luglio ore 21.00 – Rai 1 / RaiPlay

Euro 2024 ottavi di finale in onda in esclusiva su Sky (SkyGo e Now)

- Germania-Danimarca sabato 29 giugno, ore 21.00

- Inghilterra-Slovacchia domenica 30 giugno, ore 18.00

- Francia-Belgio lunedì 1 luglio. ore 18.00

- Romania-Olanda martedì 2 luglio, ore 18.00

Euro 2024, chi sono i telecronisti Rai

- Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (commentano le partite dell’Italia)

- Stefano Bizzotto e Lele Adani

- Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni

- Luca De Capitani e Sebino Nela

Euro 2024, Stipendi telecronisti Rai – Quanto guadagnano

Gli stipendi telecronisti Rai non sono ufficialmente noti. "La tv pubblica rende noti solo gli stipendi di coloro che sono legati alla Rai da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano percepito nell’ultimo anno un compenso annuo lordo pari o superiore a 200mila euro - scrive Calcio e Finanza - Ad oggi sono disponibili sul sito della Rai i compensi relativi al 2023. Tra i giornalisti di Rai Sport, testata cui fanno capo i telecronisti Rai, non sono presenti persone che guadagnano una cifra superiore ai 200mila euro".

