Italia-Svizzera, Jorginho out? Tra 'maledizione mondiale' e Euro-ballottaggio

Italia-Svizzera, Jorginho out? Tra 'maledizione mondiale' e dubbio Spalletti

Jorginho titolare o no contro la Svizzera? Il centrocampista dell'Arsenal - a proposito: rinnovo con i Gunners reduce da una stagione da protagonista, sfiorando la vittoria della Premier League - dopo una prestazione discreta contro l'Albania, ha subito molte critiche per il match con la Spagna (sostituito dopo 45 minuti) e diviso i giudizi di addetti ai lavori e tifosi per il suo rendimento negli 81 minuti giocati in Italia-Croazia.

Anche perché molti sono rimasti impressionati da come si è messo in mostra Fagioli negli scampoli di gioco della partita di Lipsia: avrà una chance da titolare sabato 29 nella partita valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024 o verrà confermato il metronomo italo-brasiliano? E' uno dei grandi dubbi di questa vigilia.

Peraltro Italia-Svizzera evoca una maledizione mondiale per gli azzurri e per Jorginho in primis. Fu la nazionale rossocrociata a eliminarci dalla World Cup 2022 in Qatar (o meglio mandarci ai playoff, poi la sconfitta con la Macedonia) e pesarano molto i due 0-0 nei confronti diretti, con rigore sbagliato da Jorginho sia nella sfida nella sfida di Basilea che in quella giocata all'Olimpico (il primo parato da Sommer, il secondo calciato alto). Chissà, magari questo incrocio degli ottavi di finale potrebbe essere un segno del destino per esorcizzare definitivamente i fantasmi del (recente) passato: di sicuro c'è in palio un quarto di finale contro l'Inghiletta (o la Slovacchia) in un tabellone che vede una proiezione di eventuale semifinale contro l'Olanda (orange contro la Romania, poi la vincente contro quella tra Austria e Turchia).

Italia-Svizzera, Mancini o Buongiorno per Calafiori. Dubbi e ballottaggi sulla formazione

Fagioli-Jorginho non è comunque l'unico dubbio pre Italia-Svizzera. Il più grande riguarda la scelta del sostituto di Calafiori (squalificato): qui il ballottaggio è tra il granata Buongiorno e il romanista Mancini (basse le quotazioni dello juventino Gatti) al fianco del duo interista Darmian-Bastoni.

Detto che in attacco Scamacca e Retegui si giocano la maglia del centravanti (con Federico Chiesa favorito su Mattia Zaccagni in appoggio), sulla trequarti un altro rebus da risolvere: Pellegrini o Frattesi (entrambi non brillanti nell'ultima sfida), con la variabile Cristante per dare più peso e fisicità al centrocampo azzurro.