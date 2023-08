Europa, le fabbriche “avatar” banco di prova per le imprese reali

Europa, la rivoluzione 4.0 per le imprese europee

Il comparto europeo, quello che è leader nell’automotive, nella chimica, nell’acciaio, nell’aviazione, con un valore economico di oltre 5mila milioni di euro, si sta preparando alla nuova rivoluzione 4.0. E lo sta facendo creando a lato di ogni azienda un “alter ego digitale” sul quale sperimentare tecniche di robotica, intelligenza artificiale, cloud computing e tecnologia blockchain.

L’obiettivo è quello di provare e migliorare i processi produttivi senza investire nella fabbrica reale. Insomma un alter ego, un avatar, un gemello digitale sul quale provare i processi del futuro.Il concetto di fabbrica virtuale sta guadagnando terreno in Europa. L’Ue infatti ha creato un progetto pubblico-privato da 1.150 milioni di euro chiamato “Factories of the Future” per promuovere ricerca e innovazione nel campo della produzion. La scommessa in gioco è quella di portare le aziende europee ad adattarsi alla quarta rivoluzione industriale, o industria 4.0, un’era ricca di automazione e connettività.