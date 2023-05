Eurovision, la Rai fa fuori Metalli (Tg1): l'inviato resta a casa. Ira social

Rai, Metalli (Tg1) resta a casa: non lo mandano all'Eurovision. Sui social l'attacco. VIDEO

Leonardo Metalli, inviato della redazione cultura del Tg1, sarebbe stato escluso dalla trasferta alla Liverpool Arena per la 67° edizione dell’Eurovision Song Contest, lo storico festival musicale europeo. Il giornalista coglie allora l'occasione per sfogarsi sui social e lancia un attacco frontale a Viale Mazzini: "Quest’anno fatto fuori (escluso) anche dall’eurovision Song Contentest a Liverpool. Come inviato della redazione cultura sarebbe stato il mio ruolo, da contratto. Mi amano, si vede. Dopo aver difeso i diritti di tutti i miei colleghi nel Cdr del Tg1 per due anni, è arrivato il prezzo da pagare. Arrivederci, la vita è difficile da noi. Un bel ricordo dello scoop della scorsa edizione italiana a Torino, mai arrivare primi, poi ti fanno fuori".