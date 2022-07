Fabrizio Corona: "Tra 5 anni sarò premier, il M5s ha rovinato il nostro Paese"

Fabrizio Corona: "Finalmente vado in vacanza e poi... mi sposo"

Fabrizio Corona ha svelato qualche dettaglio dei suoi programmi futuri, spaziando tra politica e vita sentimentale. Di seguito, uno stralcio della lunga intervista rilasciata alla trasmissione “Iceberg” di Telelombardia dal paparazzo più famoso e discusso del nostro Paese.

Fabrizio, come sta andando il percorso all'interno della comunità di Limbiate?

In questo periodo sto bene, sempre bene. Anche questo percorso che sto seguendo in comunità a Limbiate sta andando bene, ormai ci siamo quasi, siamo quasi arrivati alla fine. Vi ricordo che in quel posto sono stato chiuso due mesi in una stanza senza aprire una finestra e senza parlare con nessuno. È difficile anche da un punto di vista psicologico.

Come stai vivendo questo periodo?

In questo periodo vivo una fase molto serena della mia vita, quindi sono tranquillo. Ormai le tempeste sono passate e il mio cervello è settato per non pensare più a tutto quello che era successo. Mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni, faccio un mese di vacanza e vado a Porto Cervo e poi a Noto. A settembre riapro l'ufficio e puo' essere che mi presento alle elezioni politiche.

A settembre tornerai in tribunale

A settembre ci sarà il processo dell'anno, ma come sapete non ne posso parlare. Posso solo dirvi che ho il processo per aver rotto il vetro dell'ambulanza, un processo per una tentata evasione e il processo per il furto del telefonino e sconfiggerò definitivamente il sistema.

La tua relazione con Sara Barbieri va a gonfie vele

Sulla mia vita sentimentale non voglio dire niente.

Qualcuno dice che non è vero che ti sposerai?

Ma chi lo dice?

Quindi ti sposi?

Si, veramente

Cosa pensi della situazione politica che stiamo vivendo?

Sulla politica ci tengo a dire una cosa. Sapete che io a differenza di tante persone nel mondo dello spettacolo sono uno che studia e sono molto preparato. Credo che il Movimento 5 Stelle sia stato la rovina di questo Paese, credo che l'Italia si meriti finalmente dopo tantissimi anni un presidente del Consiglio eletto dal popolo che magari se anche sbaglia e non è un tecnico è eletto dal popolo in una democrazia. Credo che Conte e Di Maio debbano tornare a fare quello che facevano prima ovvero nulla e non rubare i soldi a noi italiani.

Ti ci vedi in politica?

Tempo 5 anni e divento Presidente del Consiglio e la mia psicologa Ministro della salute.