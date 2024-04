Farwest, ospiti stasera: il caso delle Bestie di Novara

Farwest, ospiti stasera: si parlerà dei casi di Demba Seck, accusato di revenge porn, Bestie di Novara e mercato dell'energia

Il caso del calciatore Demba Seck, con testimonianze inedite: se ne occupa Farwest, il programma di Salvo Sottile che torna lunedì 22 aprile alle 21.20 su Rai3. In sommario anche un reportage sulle Bestie di Novara, per raccontare la struttura, le regole e le testimonianze delle vittime di questa setta al centro di un processo tuttora in corso. E ancora, un servizio per capire cosa succede nel settore dell’energia, con il passaggio dal mercato a maggiori tutele al mercato libero, ed un’inchiesta sulla diffusione delle targhe straniere come escamotage per risparmiare sulle tariffe assicurative Rc auto.