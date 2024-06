Farwest, ospiti stasera: caro estate, Fedez e il giro d'affari dell'esoterismo

Farwest, ospiti stasera: stasera si parlerà del caro vacanze, Fedez e il giro d'affari dell'esoterismo

Il “caro estate” colpisce le vacanze degli italiani. Le più penalizzate sono le famiglie che, oltre a pagare prezzi salati in spiaggia e in villeggiatura, spesso sono costrette ad affidare i propri figli a costosissimi centri estivi. Il tutto avviene mentre Confcommercio stima che nel 2024 mancheranno circa 170mila lavoratori stagionali per coprire la richiesta di manodopera nel settore terziario, e in particolare nei servizi legati al turismo. Ma perché mancano così tanti lavoratori? Quali sono le ragioni di un divario così forte tra domanda e offerta?

Se ne parla nella puntata speciale di chiusura di stagione di Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 24 giugno, alle 21.20, su Rai3. A seguire, obiettivo su Fedez, il rapper più famoso d’Italia, finito nuovamente al centro delle cronache per un’inchiesta della magistratura su un suo presunto coinvolgimento nel pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile ai danni di Cristiano Iovino, personal trainer romano e influencer.

Infine, un’inchiesta sull’esoterismo in Italia: ogni giorno sono circa 30mila i consulti richiesti tra filtri d’amore, acquisto di amuleti e lettura delle carte. “Farwest” farà un viaggio nei meandri del mondo dell’occulto per scoprire come operano i sedicenti professionisti della magia, e per far luce sui loro compensi.