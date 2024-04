"Fedez in tv piange per calcolo, recitava". Aldo Grasso attacca il rapper

Aldo Grasso su Fedez: "Personaggio non all'altezza della narrazione"

L'intervista di Fedez a Belve continua a far discutere. Il rapper è andato in tv per raccontare tutta la sua verità sulla fine della storia con Chiara Ferragni e ha anche ammesso che sulla fine della loro relazione ha pesato il Balocco-gate. Ma il critico televisivo per eccellenza ha visto anche molto altro dietro a quell'intervista. "Parliamo dell'intervista di Francesca Fagnani a Fedez: ancora una volta - scrive Aldo Grasso su Il Corriere della Sera - la vecchia cara tv generalista è superiore a Internet".

"L'immagine di Fedez - sostiene Grasso - è stata davvero poco esaltante: recitava molto, una persona opportunista, un calcolatore, uno che affonda quando la nave se ne va. Stiamo parlando dei personaggi (non delle persone) di cui abbiamo visto tutto nelle varie serie web quando loro però controllavano l'immagine. Dal momento che non controllano più loro l'immagine ma sono sulla tv normale, questi personaggi non sono all'altezza della narrazione che si sono dati. L'immagine di Fedez in tv è stata davvero poco esaltante: recitava molto, è venuto fuori un personaggio opportunista che piange per calcolo".