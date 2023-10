Fedez messo alla porta in Rai. Opera della lobby Coletta e non dei meloniani

Fedez e il no a Belve, la resa dei conti di Coletta dopo il bacio a Rosa Chemical a Sanremo

Dietro alla mancata partecipazione di Fedez alla trasmissione Belve su Rai Due non ci sarebbero i meloniani della tv di Stato ma la decisione sarebbe stata presa dal direttore del Prime Time di aerea Pd-arcobaleno Stefano Coletta. Il motivo - si legge su La Verità - sarebbe dovuto agli strascichi del caso Sanremo, quando il rapper baciò pubblicamente il cantante Rosa Chemical. Coletta non avrebbe perdonato l'episodio, da qui il duro comunicato con cui viale Mazzini ha bloccato la partecipazione del rapper al programma della Fagnani, provocando la forte reazione della stessa conduttrice che si è dissociata pubblicamente dalla decisione presa dai vertici dell'azienda.

Fedez intanto rimane ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano e al momento non si fanno previsioni sulle sue dimissioni, che non sarebbero imminenti. Specie dopo il nuovo sanguinamento che si è verificato domenica. Per il rapper, secondo quanto trapela da fonti sanitarie, è stato necessario tornare in sala operatoria per una gastroscopia urgente dopo che lo scorso giovedì era già stato sottoposto a trasfusioni di sangue in seguito alla scoperta di due ulcere. Da quanto si è appreso, sarebbe stato necessario suturare in sala operatoria il tessuto e sottoporre il cantante, che è apparso debole e debilitato, ad una nuova trasfusione. Rimane comunque il riserbo sulle sue condizioni. La comunicazione sulla salute di Fedez, infatti, è veicolata direttamente dalla sua famiglia e non sono previsti bollettini medici.