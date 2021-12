Fedez star più seguita sui social media. Michele Morrone scavalca Belen

Fedez star più seguita sui social media

Fedez senza rivali sui social media tra i personaggi dello showbiz. La mappatura dei personaggi famosi dello spettacolo dell'Osservatorio Social Vip della società di consulenza di reputazione digitale Pubblico Delirio, arrivato al suo decimo anno di attività, mostra il rapper in testa nella classifica generale 2021 con i suoi 18,3 milioni di follower complessivi tra Facebook, Twitter e Instagram.

Michele Morrone (star di Netflix) supera Belen. Laura Pausini in top-5 nella classifica dei social media

Dopo di lui, la star di Netflix Michele Morrone che grazie a 15,3 milioni follower di cui 3,1 milioni nuovi sale di tre posizioni superando di pochissimo Belen Rodriguez (15,2 milioni), Laura Pausini (14,8 milioni), stabile in quarta posizione, e il cantante e attore di Violetta e Soy Luna Ruggero Pasquarelli (14,7 milioni), che scende in quinta. Il quartetto composto da Emma Marrone (11,3 milioni), Diletta Leotta (10 milioni), Michelle Hunziker (9,2 milioni) e Alessia Marcuzzi (8,8 milioni) mantiene le posizioni dalla 6 alla 9. Entra in Top 10 al decimo posto Elettra Lamborghini (8,6 milioni) che spedisce così fuori dai dieci Jovanotti (8,4 milioni).

Maneskin alla conquista dei social media nel loro anno d'oro

I Måneskin, nell'anno dei record, conquistano naturalmente anche i social media. Il gruppo romano che sta affascinando il mondo, dopo aver vinto il Festival di Sanremo, trionfato all'Eurovision Song Contest e aperto il concerto dei Rolling Stones, si ritrova a fine 2021 con 7,5 milioni di follower totali sui profili Facebook, Twitter e Instagram entrando direttamente in quattordicesima posizione. Boom in particolare su Instagram, dove il gruppo ha conquistato ben 165 posizioni e si è posizionato 7° (5,8 milioni). Anche i profili personali dei componenti della band hanno fatto dei salti enormi: il frontman Damiano, 29° nella Classifica generale, su Instagram ha scalato ben 196 posizioni conquistando il 12° posto (5 milioni di follower, + 4,5 milioni). Sul social fotografico la bassista Victoria (3,5 milioni, + 3,2 milioni) è entrata in 19° posizione seguita dal batterista Ethan 42° (1,9 milioni, + 1,8) e dal chitarrista Thomas 62° (1,7 milioni, + 1,6). Ma lo scenario dei social media è in evoluzione e, per esempio, l'evoluzione di Instagram è forte e si muove tra intrattenimento e informazione. ''Instagram mostra anche quest'anno di essere il social delle novità ma non è più solo il social dell'immagine'' - racconta Stefano Chiarazzo, fondatore dell'Osservatorio Social Vip - ''Oltre a seguire le vite dei propri beniamini e scoprire nuovi talenti e tendenze, vecchie e nuove generazioni sono sempre più abituate ad intrattenersi, informarsi e a formarsi un'opinione con i loro contenuti, comportamenti e dichiarazioni''.