Feltri e Sallusti al Giornale. Sechi sogna Libero, già stanco delle fedelissime di Giorgia

Sechi, il capo della comunicazione di Palazzo Chigi sogna la direzione di Libero

Mario Sechi già stanco di Palazzo Chigi? Il ritorno di Alessandro Sallusti alla guida del Giornale (con il conseguente arrivo di Vittorio Feltri) sembra ormai cosa certa. Ciò su cui ancora si arrovellano gli Angelucci (freschi proprietari del quotidiano di via Negri, oltre che del Tempo) è capire chi riempirà il “buco” lasciato da Sallusti a Libero.

Le opzioni note, che circolano già da alcuni giorni, vedrebbero la promozione del condirettore Pietro Senaldi. Ma c’è un colpo di scena.

Come rivela Dagospia, a proporsi come sostituto del direttore Sallusti ci sarebbe nientepopodimeno del grande capo della comunicazione di Palazzo Chigi ed ex direttore dell’Agi: Mario Sechi, già stufo del binomio alla comunicazione composto da Patrizia Scurti e Giovanna Ianniello, fedelissime della premier Meloni.

Chi si siederà, dunque, sulla più alta poltrona del quotidiano fondato da Vittorio Feltri nel 2000? Ancora non è dato sapere, ma sembra già chiaro che non mancheranno nuovi colpi di scena.