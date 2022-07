Ferpi-caos: annullate le elezioni per la presidenza, Abbatista lascia

Ferpi: annullate le elezioni per la presidenza

Ennesimo colpo di scena nella telenovela per la nomina del nuovo presidente di Ferpi, la Federazione che raccoglie i professionisti delle relazioni pubbiche. Sembrava scontata l'affermazione di Renato Vichi dopo che lo sfidante, Filippo Nani, era stato escluso per aver presentato in ritardo (di sette ore) la sua candidatura. Invece ieri, 3 luglio, il ribaltone: come fa notare Prima Comunicazione "la mozione presentata dai componenti della squadra di Filippo Nani, più altri sostenitori, tra tutti si calcolano più di trenta soci Ferpi, contestava la decisione della Commissione Elettorale e di Garanzia di considerare irricevibile la candidatura di Filippo Nani a Presidente Ferpi perché era stata presentata fuori tempo massimo, in ritardo di circa sette ore sul termine della mezzanotte del 28 giugno, decisione confortata dal parere legale dello studio Munari Cavani. Mandati in frantumi i regolamenti su cui finora si sono organizzate le elezioni, ci sarà da capire come ricostruire il sistema di regole necessario per arrivare a una nuova competizione elettorale e per garantire rapporti interni civili. Toccherà alla presidente uscente Rossella Sobrero cercare di rattoppare gli strappi". Intanto, il presidente uscente Rubèn Abbatista ha deciso di dimettersi in disaccordo con quanto successo.