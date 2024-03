Ferragni in copertina come un clown: bufera sul settimanale "L’Espresso"

Chiara Ferragni e la copertina de L'Espresso

Un primo piano col trucco che cola, rosso e blu, come quello di un pagliaccio. E' il 'ritratto' di Chiara Ferragni che campeggia sulla nuova copertina de L’Espresso, che annuncia un'inchiesta giornalistica e titola Ferragni Spa: Il lato oscuro di Chiara'.

Il settimanale uscirà in edicola domani, 8 marzo, ma l'immagine di Ferragni come 'Joker' è ormai virale sui social, dove gli utenti si dividono e le opinioni sono molto discordanti. C'è infatti chi considera eccessiva e di cattivo gusto la scelta del settimanale. "Una copertina che non c'entra niente con il giornalismo ma che è pregna di una violenza inaudita", scrive qualcuno.

"Menateje pure già che ce semo", scrive in romanesco un altro. E un'altra aggiunge: "Da donna, mi sento sfregiata. L’Espresso è una rivista di attualità e mi disgusta pensare che il racconto dell'attualità debba passare attraverso lo scherno feroce".

Ma sono molti anche i commenti di internauti che mostrano di condividere -o di non condannare- la scelta dell'Espresso. "Copertina azzeccata che rende decisamente l'idea di chi sia realmente Chiara Ferragni ", scrive qualcuno. "Qui stanno trattando Chiara Ferragni semplicemente come un'adulta di potere. Lo so che il suo aspetto delicato confonde molto. Ma è un'adulta di potere. Nel bene e nel male", aggiunge un'altra. C'è chi punta sul fatto che non sia un 'trattamento' esclusivo riservato all'influencer: "Che poi L’Espresso di copertine così ne ha fatte, ma guai a toccare Chiaretta eh", si ironizza.

A commentare la cover anche Selvaggia Lucarelli: "Gente che non ha mai letto un giornale pensa che non sia mai esistita una copertina simile. E si concentra sulla foto, mica su quello che c'è scritto sotto la foto", scrive nelle sue stories di Instagram.