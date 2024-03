Ascolti: Chiara Ferragni, futuro in tv? Da sola regala a Fazio un +7%

Ascolti tv record per Fabio Fazio con Chiara Ferragni ospite

Con Chiara Ferragni gli ascolti di Che tempo che fa salgono e Fabio Fazio incassa un 14% di share che porta Canale Nove a stabilire un nuovo record. Questa è già una notizia, visto che ultimamente l’influencer non gode più della stima incondizionata dei più. Addirittura quando l’influencer è comparsa in video il picco di ascolti è arrivato al 17,7% con quasi quattro milioni di spettatori.

Se si considera che la media della trasmissione è del 10%, facendo i conti della serva, l’influencer ha portato un 4% in più di ascolti nella media della trasmissione e un +7% durante la sua intervista.

È un dato soddisfacente per Canale Nove? A fronte dei circa 30 milioni di follower di Ferragni, il 4% di spettatori in più rispetto alla media di Fazio come deve essere letto? È un risultato rilevante o si poteva fare meglio?

“È comunque un risultato straordinario che faccia il 14%”, risponde Marco Gambaro, professore di Economia dei media all’Università Statale di Milano, che invita a fare un ragionamento diverso sul dato acquisito da Fazio ieri sera.

“È un risultato molto grande e al tempo stesso instabile – spiega - che nel tempo tende a scemare a meno che non si accompagni con una logica di investimenti sui programmi prima e dopo e sull’intero palinsesto. Anche Mentana quando è arrivato a La7 faceva l’8%, poi è sceso”. Per Gambaro il 10%, che più o meno tutte le domenica Fazio garantisce, “non va considerato come un diritto acquisto” perché “è molto instabile di partenza e va sempre tenuto a mente che quel canale fa il 2% in media". Quindi con la Ferragni ospite "non è un +4%, ma un +12%" rispetto al canale.

All’indomani dell’intervista non sono state positive le critiche. Né per il conduttore, né per l’imprenditrice milanese. Ma i dati, ancora una volta, impongono una riflessione. E se Ferragni passasse a fare tv?

“Sicuramente c’è un forte interesse sul personaggio e sulle sue vicende, ma fare tv è un mestiere specifico, bisogna vedere se è capace, se si trova un programma adatto a lei. Sicuramente ha alcuni ingredienti: la fama e l’attenzione del pubblico”. Ma il pubblico social è sovrapponibile a quello televisivo? Per il professore di Economica dei media la risposta è no. Una conferma arriva dal "down" di ieri sera del sito di Canale Nove che risultava inaccessibile a causa di un alto numero di connessioni.

“I suoi follower non si traducono automaticamente in spettatori tv, la misura dei follower è di copertura, sono quelli che una volta si sono messi a seguirla e non l’hanno mai cancellata”, sottolinea Gambaro che è certo sul fatto che restano comunque “un grande valore”.

Interpellato da affaritaliani.it sul buon risultato degli ascolti tv di ieri sera, lo staff di Chiara Ferragni non ha voluto commentare, come al solito… E qui ci sarebbe da fare un’altra riflessione: a che cosa serve uno staff comunicazione che non comunica? Ma questo è un'altra storia.