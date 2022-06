Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni co-conduttrice: colpaccio di Amadeus

Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni affiancher Amadeus la prima e l'ultima serata

Chiara Ferragni condurra' con Amadeus la prima e ultima serata del 73/o Festival di Sanremo. L'annuncio dello stesso direttore artistico al Tg1 delle 20. "Chiara Ferragni aprira' e chiudera' il festival, nelle serate di martedi' 7 e di sabato 11 febbraio 2023", ha annunciato Amadeus a Giorgia Cardinaletti, al debutto alla conduzione del Tg1 delle 20. "Sanremo e' a febbraio - ha spiegato Amadeus - ma grazie alla Rai, all'ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento a' gia' realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1". Dopo un servizio dedicato a Bono Vox, il conduttore e direttore artistico ha chiosato: "Chi non vorrebbe Bono Vox al festival? Intanto pero' ufficializziamo la piu' grande imprenditrice digitale a Sanremo".

Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni: grazie Amadeus per avermi voluto al tuo fianco

"Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023". Lo scrive in un post su Instagram Chiara Ferragni, che sarà la co-conduttrice nella prima e ultima serata della 73/a edizione del Festival di Sanremo.