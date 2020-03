Sbando Rai: D'Urso trasmette conferenza di Conte, Rai1 le repliche di Insinna

Rai sempre più allo sbando. La conferenza stampa di Giuseppe Conte che annuncia in diretta le nuove - restrittive - misure da adottare per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che miete ancora tante vittime in Italia, viene trasmessa al completo solo da Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D'Urso, mentre La Vita in Diretta su Rai1, l'Ammiraglia del Servizio Pubblico, "sfuma" il premier - malgrado il programma sia condotto da un ex mezzobusto del Tg1, che dovrebbe intendersene - per andare a trasmettere il game show (in replica, ribadiamo). La stessa Rai2 fa altrettanto per trasmettere un telefilm.

Il tutto prima delle domande dei giornalisti alle quali il Presidente del Consiglio stava ancora rispondendo. Nel momento in cui è la tanto vituperata Barbara D'Urso a fare servizio pubblico anziché la Rai pagata col canone dei contribuenti, ci rendiamo conto di quanto ormai a Viale Mazzini non si navighi neanche più a vista, bensì con un nocchiero cieco.