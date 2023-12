Fiat il marchio di automobili più presente sulla stampa. Ferrari solo terza

Fiat, Tesla e Ferrari. Ecco i marchi di automobili più citati dai media a dicembre

Se si parla di macchine, sul web e la stampa gli italiani hanno in mente solo tre nomi: Fiat, Tesla e Ferrari. A dicembre, secondo i dati Volocom, tutti gli occhi puntati su Fiat che a dicembre, colleziona 11.708 citazioni, collocandosi al primo posto del podio. Si registrano, come scrive Primaonline, due picchi principali: il 4 dicembre – con 654 articoli – e il 15 dicembre, con 724.

Ad attirare l’attenzione dei media il primo giorno di picco, è principalmente il tema della mobilità elettrica e in particolare la produzione della nuova Fiat Panda. Il nuovo modello sarà un crossover 100% elettrico, realizzato sulla Smart Car, già utilizzata come base della Citroen e-C3.

Lo stesso giorno, Fiat suscita l’interesse dei media attraverso il progetto “No Grey”, che vince il Adce Grand Prix 2023. Fiat è stata capace di trasformare un’operazione di marketing in un evento memorabile: nel progetto – ideato da Leo Burnett e prodotto da Twister Film – è stato coinvolto anche il CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis, Olivier Francois. Un premio assolutamente meritato per il “brand dei colori”.





Tesla conquista il secondo posto

Al secondo posto della classifica, come rivela Primaonline – con 9.266 citazioni – troviamo Tesla, il marchio statunitense specializzato in auto elettriche, fondato da Elon Musk.

A dicembre, è proprio il miliardario sudafricano ad attirare l’attenzione dei media. Il picco principale si verifica il 16 dicembre, con 1.863 articoli. A suscitare interesse sono le parole dell’imprenditore, diventato padre 11 volte e che – ospite ad Atreju – ha esortato l’Italia a fare più figli. L’invito non è stato accolto di buon grado dal leader di Azione, Carlo Calenda che – senza troppi giri di parole – ha dichiarato: “Sembrava Dio, ma chi cacchio sei?”.

Ferrari al terzo posto del podio

Infine, Ferrari si aggiudica il terzo posto con 8.891 articoli. Il primo picco di citazioni si verifica il 13 dicembre, giorno nel quale si registrano 733 articoli. Da un lato riaffiora il drammatico incidente di Michael Shumacher – ex campione Ferrari – avvenuto sulla pista da sci di Méribel il 29 dicem re 2013. Dall’altro – e con un numero maggiore di citazioni – l’attenzione si concentra sulla collaborazione all’insegna dell’Open Innovation tra Ferrari e Philipp Morris, con lo scopo di decarbonizzare i propri stabilimenti produttivi. Notizia – quest’ultima – che troviamo anche il secondo e più alto giorno di picco, il 14 dicembre (773).

Da segnalare che a predominare nel secondo giorno di picco è l’entrata di Piero Ferrari nella classifica Forbes degli uomini più ricchi d’Italia. In ultimo, occhi puntati sul nuovo film di Micheal Mann, “Ferrari” che – il 14 dicembre – compare in oltre 200 articoli.

Come rivela Primaonline, uscito in anteprima al Multisala Oz e 1000 Miglia, la pellicola si è rivelata un successo. A rendere la visione ancora più spettacolare, l’esposizione della Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti del 1955 nell’atrio della Multisala. Con il ricavato delle vendite dei biglietti – devoluto alla Fondazione Emanuela Quilleri Onlus – è stata finanziata una sala cinema destinata ai bambini all’interno dell’Ospedale Civile di Brescia.