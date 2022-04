Findus Italia compie 60 anni: al via un concorso speciale per i clienti

Findus Italia compie 60 anni e festeggia con un libro che ripercorre la storia dell'azienda

Findus spegne 60 candeline in Italia. Il marchio svedese nato nel 1939, arrivò nel Belpaese nel 1962 e oggi decide di celebrare questa importante ricorrenza con una serie di iniziative, tra cui la realizzazione di una monografia edita da Mondadori che ne ripercorre la storia, presentata stamattina, venerdì 8 aprile, alla stampa.

“Oltre al libro che ripercorre la storia di Findus in Italia”, spiega a Engage Andrea Passamonti, Marketing Manager Local Brands di Findus, “abbiamo ideato una serie di altre iniziative. Ad esempio, ci impegneremo a reinterpretare alcuni nostri classici: sul sito www.findus60anni.it, i consumatori potranno votare i loro prodotti preferiti del passato, alcuni dei quali verranno rilanciati sul mercato. Faremo poi attività di Pr, comunicazione nei punti vendita e un concorso speciale che metterà in palio un set di piatti illustrati”.

I tre grandi ingredienti del business di Findus: vegetali, pesce e Sofficini

Nel frattempo, riporta ancora Engage, Findus continua il suo impegno nella comunicazione delle sue tre linee di prodotto, ciascuna con il suo personaggio di riferimento: i vegetali con l’Agronomo, il pesce con il Capitano e i sofficini con Carletto: “Generalmente andiamo on air con tutte e tre le linee nel primo trimestre dell’anno, per poi fare un nuovo flight nell’ultimo trimestre, mentre in estate la spinta degli investimenti diminuisce in quanto ci concentriamo solo su quei prodotti che vengono consumati durante la stagione; per dire, non andiamo on air col Minestrone”, dice Passamonti. “Quest’anno tendenzialmente proseguiremo con quanto fatto finora. Finché le campagne funzionano, cerchiamo di tenerle on air il più possibile”.

Il media mix utilizzato dal brand “comprende tv e digital”, spiega Claudia Puzziello, “con un investimento che va mediamente per il 70-80% alla tv e per il restante 20-30% al web. Naturalmente poi dipende dalla campagna, per cui a volte c’è un maggiore sbilanciamento su uno o l’altro mezzo”. Il budget annuale, ha puntualizzato la manager, “è in linea con quello dello scorso anno”.

