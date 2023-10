Fiorello: "Qui é TeleMeloni. Il 40% di nuovi iscritti di FdI? Dirigenti Rai"

Viva Rai 2, Fiorello: "Anche Schlein si é iscritta a FdI..."

Fiorello sta per tornare con il suo Viva Rai 2, lo showman però è già carico e nelle anticipazioni del suo programma non risparmia il governo. "Siamo su TeleMeloni, perché chi lavora in Rai è tutto TeleMeloni. ‘Viva Rai2’ è il programma che Nove non ha voluto perché costiamo troppo poco". Durante la rassegna Fiorello ha aggiunto: "C’è stato un boom di iscritti per FdI, il +40%. Tantissimo, significa che anche la Schlein si è iscritta. Uno su sei arriva da Roma e sono tutti dirigenti Rai…".

Fervono intanto i preparativi per l’inizio di “Viva Rai2”. Il palco è quasi pronto e anche tutta la zona circostante perché non mancheranno gli show live con le coreografie di Luca Tommassini e il corpo di ballo. Sempre tra le novità della nuova stagione di “Viva Rai2”, Fiorello tornerà su Rai Radio 2 alle 14, da lunedì 6 novembre.