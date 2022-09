Fiorucci, Stefania Mauri è stata nominata head of marketing & innovation

Fiorucci, nuova nomina: Stefania Mauri è head of marketing & innovation

Stefania Mauri è stata nominata responsabile marketing & innovazione nell'azienda del settore di salumi Fiorucci. Come spiega comunicato, tra gli obiettivi di Stefania Meuri c'è il rafforzamento della brand reputation a livello nazionale e internazionale, sia il consolidamento della presenza sui mercati esteri con particolare attenzione ai prodotti più iconici del brand e la realizzazione di una road map sull'innovazione in continuità con gli obiettivi cardine portati avanti dal gruppo internazionale Sigma.



Stefania Mauri vanta una serie di esperienze maturate a livello internazionale nella direzione marketing e comunicazione di multinazionali leader in diversi segmenti di mercato, con focus particolare sui beni di largo consumo. L'ultimo incarico svolto è stato quello di marketing director di Subdued Fashion Company; in precedenza, presso Unilever ha ricoperto le funzioni di European Marketing Director – Ice Cream, di Global Head of Communication – Ice Cream e di Brand Manager con un approccio mondiale al marketing.